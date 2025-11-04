日本進口龜甲萬醬油防腐劑超標！ 邊境退運銷毀162公斤

日本出口「醬油」檢出其他衛生項目不符規定。（圖由食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中包括一批日本進口的龜甲萬醬油防腐劑超標，將於邊境退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，進口這批醬油的輸入業者，今年8月中曾輸入一批黑胡椒，經檢驗含有蘇丹色素，因此對相關號列進行監視查驗，這次也是經監視查驗發現違規。

劉芳銘指出，今日公布邊境查驗違規品項中，有一批由「忠信國際開發事業有限公司」、自日本輸入的龜甲萬醬油，檢出防腐劑「雙十二烷基硫酸硫胺明」每公斤0.04克，依據相關規定，前述防腐劑於醬油中的用量應為每公斤0.01克以下，因此計162公斤的商品需於邊境退運或銷毀。

此外，劉芳銘指出，這批醬油的輸入業者今年8月19日曾輸入一批黑胡椒，經邊境檢驗發現蘇丹色素，因此食藥署對「香辛料」及「調味醬」均調整為監視查驗，其中也包括醬油所屬的產品號列，因此今日公布的醬油產品是經監視查驗發現違規，但是該業者在此號列第一次出現不合格，也是龜甲萬首次違規。

劉芳銘表示，後續將持續對「忠信國際開發事業有限公司」輸入的相關產品號列採取監視查驗；日本同產地、同號列的產品近6個月來僅第2批不合格，因此將維持一般抽批（2至10％）查驗措施。

另這次有2批由輸入業者「金倫有限公司」報驗的越南碳酸飲料，分別檢出調味劑磷酸每公斤0.34克及每公斤0.36克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品非表列准用之食品範圍，都在邊境必須退運或銷毀，食藥署也將對「金倫有限公司」在邊境調整為加強抽批（20至50%）查驗。

