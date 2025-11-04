為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖區漁會前進澎湖醫院 送龍膽石斑魚湯傳遞關懷

    2025/11/04 10:44 記者劉禹慶／澎湖報導
    熱騰騰的龍膽鮮魚湯，分享給看病及住院病患食用。（記者劉禹慶攝）

    熱騰騰的龍膽鮮魚湯，分享給看病及住院病患食用。（記者劉禹慶攝）

    澎湖區漁會今（4）日舉辦「鮮味傳愛」公益活動，以澎湖自產的「澎湖優鮮」品牌，所生產的高品質龍膽石斑魚烹煮成350碗暖心鮮魚湯，致贈衛生福利部澎湖醫院，慰勉辛勤的醫護團隊，並為住院及看病的病患補充營養，展現地方漁會關懷社會的實際行動。

    此次公益活動由總幹事顏德福領軍，帶領漁會同仁將熱騰騰的魚湯送至醫院，感謝醫護人員長期站在守護民眾健康的第一線，澎湖醫院副院長蔡文祥全程陪同發放。後天（6日）將續程前往三軍總醫院澎湖分院，持續將這份來自漁會的溫暖，分享給更多需要的人。

    顏德福總幹事表示，龍膽石斑魚為澎湖最具代表性的養殖魚種，肉質鮮嫩、富含膠質與營養，深受消費者肯定。澎湖區漁會除全力推廣「澎湖優鮮」品牌，帶動養殖漁民創造利潤外，更積極落實企業社會責任，將龍膽石斑營養，免費提供體弱民眾品嚐食用，希望使產業發展與公益相輔相成、良善循環。

    漁會目前在直銷中心「菊島之星」推動之「買魚頭、做公益」活動，每售出1包魚頭即提撥30元捐助予在地社福單位。顏總幹事強調：「漁會與漁民不僅是海洋資源守護者，更是社會幸福的參與者。期盼拋磚引玉，凝聚更多力量投入公益，為澎湖共創更具韌性與溫度的未來。」

    澎湖區漁會前進澎湖醫院，致贈龍膽鮮魚湯。（記者劉禹慶攝）

    澎湖區漁會前進澎湖醫院，致贈龍膽鮮魚湯。（記者劉禹慶攝）

