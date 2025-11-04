民團憂澄清湖蓋天橋毀森林 高市工務局：安全為重、採最小開發量體

高市府規劃在澄清湖與果嶺公園建置人行天橋，引發護樹團體質疑毀壞森林。（工務局提供）

澄清湖園區與果嶺自然公園之間將規劃人行天橋，遭森林城市協會批評不當設計將毀壞澄清湖既有森林、呼籲停工，高市工務局強調安全為重，該案將採最小開發量體，牴觸喬木將於澄清湖園區內就地移植。

身兼高市樹木諮會委員的森林城市協會理事長莊傑任表示，澄清湖作為高雄飲用水保護區，同時又是山坡地、觀光風景區，園區內森林對觀光景觀、水土保持、飲用水保護都非常重要的。

但市府為了做天橋連接澄清湖與果嶺公園計畫，恐將摧毀掉迷宮花園旁一整片山坡地的森林，他對此表達反對意見，呼籲市長不要再破壞澄清湖的森林。

莊傑任舉中華一路天橋拆除為例，認為中華一路是6線道且在市中心，松藝路（澄清湖與果嶺間道路）是2線道，中華路可不用天橋，為何澄清湖就需要？認為松藝路只要設紅綠燈和行穿線，搭配標線與庇護島設計，預算200萬元可搞定，根本不需天橋。

高市工務局新建工程處說明，人行天橋橋體設計隱藏於樹林間，融入自然景觀，讓遊客能避開松藝路龐大車流，安全且順暢往來兩園區，預計於今年12月底動工，明年6月完工啟用。

針對民間團體建議以平面紅綠燈、行穿線等方式取代天橋，新工處評估將造成松藝路車流壅塞，且步行距離較長，行人使用意願恐降低，難有效分流並確保安全。

工務局強調，該計畫獲經濟部水利署「水環境改善計畫」補助，屬地方建言下推動的綠廊整合，性質與市區老舊天橋拆除政策不同；天橋設計依市區道路最小通行淨高原則辦理，同時採最小開發範圍及鋼構預鑄吊裝施工，以縮短工期並減少對生態影響，工程範圍內牴觸喬木，將於澄清湖園區內就地移植，維持當地綠地生態平衡。

護樹團體認為松藝路不用設天橋、有其他交通替代方案可選，工務局強調安全優先。（工務局提供）

護樹團體提出澄清湖與果嶺天橋計畫的替代方案。（森林城市學會提供）

