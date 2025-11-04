為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南橫三山封閉近3月！ 玉山園區風災步道11/7全數開放

    2025/11/04 10:26 記者劉濱銓／南投報導
    玉山園區南橫三山、關山步道將在11月7日開放，屆時將完成玉山園區風災步道開放最後一塊拼圖。圖為關山稜線。（圖由玉管處提供）

    玉山國家公園南部園區南橫三山（庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山）、關山步道，今年8月12日起因楊柳颱風過境，以及後續雨災重創台20線南橫公路，道路中斷導致步道封閉近3個月，近期隨著南橫公路即將復通，南橫三山、關山也預計在11月7日開放，屆時也將完成玉山園區風災步道開放最後一塊拼圖。

    玉山國家公園管理處表示，玉山南部園區的南橫三山、關山步道系統，主要以南橫公路進出，8月間因颱風重創道路，導致南部園區登山步道被迫封閉，即便颱風過後，玉山園區西北部、東部的登山步道都已修復開放，但南橫三山、關山仍因道路因素持續封閉。

    玉管處說，近期因南橫公路高雄梅山口至埡口預計11月7日開放，屆時園區南橫三山、關山步道也會一起開放，並提醒民眾，園區關山步道需申請入園，南橫三山的庫哈諾辛山也需申請入園，其餘塔關山、關山則無需申請就可進入，呼籲山友配合，行前則應留意山區天氣、道路，以維護登山安全。

