風城秋夜最閃亮！青草湖航海王煙火秀2週湧入逾25萬人潮！ （市府提供）

新竹市年度盛事「青草湖秋焰祭」今年以航海王為主題，自10月24日登場以來，廣受各界熱烈好評。城銷處表示，「2025前進未來島 勇闖青草湖」活動重頭戲「湖畔燈光煙火秀」已於上週末圓滿落幕，2週共4場的絢爛煙火表演，吸引超過25萬名遊客湧入青草湖畔，帶動地方觀光熱潮，成功提升青草湖的知名度與觀光經濟效益。周邊航海王展覽活動將於7日正式畫下句點，市府邀請民眾把握最後機會，前往與超人氣IP角色合影留念，感受航海王的熱血魅力。

市府攜手國際知名IP《航海王》打造的青草湖主題活動，成功在週末引爆人潮高峰。特別是「湖畔燈光煙火秀」，結合湖面巨型「千陽號」裝置藝術與燈光音樂，呈現出震撼視覺饗宴，吸引全台數十萬粉絲與遊客前來朝聖。

請繼續往下閱讀...

市府表示，煙火秀不僅讓青草湖的夜空絢爛奪目，更點燃了城市觀光的熱情！活動期間，週末人潮帶動周邊餐飲、住宿及市區景點的消費，展現市府推動IP觀光經濟的成果。同時，遊客熱情參與和十大角色的打卡合影與「城市景點串聯集章活動」，成功將人流自青草湖延伸至新竹市區多個景點，全面提升城市觀光能量與經濟效益。

城銷處指出，面對週末晚間湧入的大量人潮，市府在交通疏導上嚴陣以待。感謝市民的配合與體諒，活動期間除實施周邊交通管制外，並規劃由新竹火車站（後站）及青草湖夜市出發的免費接駁車服務，有效分流龐大車潮與人潮，確保整體交通秩序順暢，讓民眾能安心暢遊、愉快觀賞活動。

城銷處說明，雖然週末的煙火秀已圓滿落幕，但航海王周邊展覽活動仍將持續至11月7日。現場有高達12公尺的「千陽號」巨型裝置、環湖角色打卡點，以及每日18時30分起每半小時一場的夜間燈光音樂秀等精彩內容，邀請尚未造訪的民眾把握最後機會，一同勇闖青草湖，在入秋的微涼夜色中感受航海王的熱血魅力！更多活動與交通資訊，請上「跟風玩新竹」Facebook粉絲專頁查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法