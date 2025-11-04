陳其邁任內最後一回跨年晚會 將有「跨年花火」

高雄2026跨年晚會將規劃亞灣花火，圖為2025跨年晚會場景。（資料照）

高雄市政府昨天公布2026雄嗨趴高雄跨年晚會首波卡司，這也是高雄市長陳其邁任內（明年12月卸任）最後一回跨年晚會，新聞局長項賓和今在議會業務部門報告時指出，今年跨年晚會有「跨年花火」。

由高雄市政府主辦的「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，12月31日晚上7點將於夢時代前的時代大道登場！市府昨天公布主持陣容，由剛晉升人夫、春風滿面的陳漢典領軍，搭檔綜藝活力王阿本與新生代人氣主持木木（林葦妮）。

市府還加碼邀請漢典另一半Lulu黃路梓茵，讓夫妻倆在高雄合體迎接2026，相信默契絕佳的兩人將帶來雙倍甜蜜的舞台演出。

新聞局長項賓和今在部門質詢報告時，介紹「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會以「現代感、動感與跨世代共鳴」為核心風格，展現港都全新的城市意象，除陸續公布獨家跨界舞台合作、精彩的演出陣容，也策畫有「跨年花火」。

高市新聞局長項賓和今在議會業務報告時，提及跨年晚會有花火。（記者王榮祥翻攝）

