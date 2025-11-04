為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    三峽浪貓口炎痛到吃不下 新北動保處助恢復健康待領養

    2025/11/04 09:49 記者羅國嘉／新北報導
    新北市三峽地區一隻遭口炎折磨的虎斑浪貓「魷魚哥」，因疼痛難耐一度食不下嚥、體重驟降，經新北市動物保護防疫處獸醫與照護人員細心醫療與陪伴後，終於恢復健康。（動保處提供）

    新北市三峽地區一隻遭口炎折磨的虎斑浪貓「魷魚哥」，因疼痛難耐一度食不下嚥、體重驟降，經新北市動物保護防疫處獸醫與照護人員細心醫療與陪伴後，終於恢復健康。如今牠重拾食慾、重現活力，正靜待有緣人領養，開啟新生活。

    動保處獸醫師黃琦新指出，入所貓咪約有3成罹患貓口炎，嚴重時會影響進食與營養吸收。該疾病與免疫失調、牙菌斑、牙結石等因素有關，並可能因細菌感染而惡化。由於口炎復發率高、治癒率低，需長期藥物控制，必要時搭配外科手術，才能有效穩定病情。經妥善治療後，多數患貓皆可恢復正常生活，只要持續觀察行為變化、及早發現復發跡象，就能維持健康，重新適應家庭生活。

    新北市動保處處長楊淑方表示，目前全市8所動物之家均設有隔離檢疫區，由駐區獸醫負責篩檢、治療，並在認養前完成晶片植入、絕育及狂犬病疫苗注射。動保處持續推動「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」理念，新北市認養犬貓享有終身免費醫療諮詢、狂犬病疫苗注射等多項福利。有意認養民眾可上網查詢動保處官網或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁了解更多資訊。

