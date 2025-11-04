為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉縣推動「性別友善」公廁 提升女性如廁尊嚴

    2025/11/04 09:44 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣政府B1性別友善公廁，空間明亮。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣政府B1性別友善公廁，空間明亮。（記者蔡宗勳攝）

    女性因上廁所時間較長，上公廁往往得排隊等候，相當不便。嘉義縣政府昨舉辦「嘉義縣優質公廁評鑑成果發表暨頒獎典禮」時，評鑑小組代表、前宜蘭縣環境保護局長鄒燦陽，與環境部環境管理署簡任技正李瑞玲，異口同聲肯定嘉義縣推動「性別友善」公廁的努力，李瑞玲並讚稱嘉義縣「性別友善」公廁讓女性上廁所更有尊嚴。

    嘉義縣近幾年向中央爭取補助投入近1億元經費，完成改善或新建超過237座公廁，分布於市場、公園、觀光景點及交通節點等多元場域，值得一提的是，縣府成功爭取經費，在新港鄉大潭村「大潭岳湖」新建預鑄式公廁，提供嘉義縣龍舟與輕艇代表隊選手訓練使用，減少環境污染，也讓運動選手擁有更舒適便利的訓練環境。

    環保局為持續優化公廁服務辦理評鑑，從縣內眾多公廁中選出在清潔維護、友善設施、智慧科技與在地特色上表現突出的單位，並依據表現分別頒發特優與優等獎項，昨獲獎績優公廁中，嘉義縣政府B1及圓潭生態園區性別友善公廁都獲頒特優獎。

    鄒燦陽表示，因為早期建築物比較小，女廁空間往往不夠用，改成性別友善廁所的話大家都可以使用，就不會很尷尬，而且裡面很明亮，因而未來的重點在性平友善廁所，蓋公廁的時候要朝性別友善廁所來蓋。

    李瑞玲也說，使用公廁要跟使用家裡的廁所一樣，如果不小心弄髒了旁邊有些清潔的工具自己清一下，如果遇到打掃人員也要面帶微笑跟他說「很乾淨，謝謝你」，這樣暖心的尊重跟讚美會讓清潔人員受到鼓舞。

    嘉義縣優質公廁評鑑成果發表暨頒獎典禮。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣優質公廁評鑑成果發表暨頒獎典禮。（記者蔡宗勳攝）

    圓潭生態園區性別友善公廁獲「觀光地區及風景區組特優獎」。（記者蔡宗勳攝）

    圓潭生態園區性別友善公廁獲「觀光地區及風景區組特優獎」。（記者蔡宗勳攝）

