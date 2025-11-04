為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    6年來最大滿月明登場！台北天文館快閃國父紀念館邀您共嬋娟

    2025/11/04 09:41 記者甘孟霖／台北報導
    天文愛好者吳昆臻拍攝的超級滿月與台北101。（圖由台北天文館提供）

    天文愛好者吳昆臻拍攝的超級滿月與台北101。（圖由台北天文館提供）

    台北市立天文館指出，明天（5日）將迎來今年最大滿月，這也是過去6年來所見最大、最亮的滿月，足足比4月時的最小滿月大了約六分之一，亮約三分之一。台北天文館將於當晚7點至8點，於國父紀念館前廣場舉辦「最大滿月快閃」活動，現場設置望遠鏡並安排解說，邀請民眾一同欣賞盈亮又壯觀的超級滿月。

    台北天文館表示，由於月球繞行地球的軌道為橢圓形，地月距離會隨時間而改變；當滿月發生在地月距離最近的近地點附近時，稱為「近地點滿月」，也就是俗稱的「超級月亮」；一年中可能出現數次超級滿月，今年11、12月皆是。

    台北天文館指出，這次的「望」發生在5日晚間9點19分，離通過近地點僅約9小時，與地球距離約35萬6978公里，月球視直徑達0.57度，也是自2019年2月以來的最大滿月。

    台北天文館說，雖然最大滿月與最小滿月差距六分之一，若非並列其實不易察覺；而當滿月初昇時，在與地面景觀、建築等對比下形成的「月亮錯覺」效應，才是使其格外壯觀的主要原因。

