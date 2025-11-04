為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    卓榮泰：非洲豬瘟病毒可能來自國內 廚餘沒有蒸煮完全

    2025/11/04 09:49 記者林欣漢／台北報導
    行政院長卓榮泰（左）赴立法院進行施政報告，並備質詢。（記者塗建榮攝）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，行政院長卓榮泰上午率領各部會首長赴立法院進行施政報告，並備質詢。國民黨立委張智倫關切邊境檢疫人力缺口問題，並詢問卓揆是否考慮去慰勞第一線員警？對此，卓榮泰表示，檢視這次非洲豬瘟爆發的原因，認為可能是國內出來的，廚餘的部分沒有蒸煮完全，沒有照規定來蒸煮，邊境的防護會重複檢查，跟過去比只有趨嚴沒有放鬆，往後會再加嚴20％的能量做管理。

    台中梧棲養豬場爆發國內首例非洲豬瘟，因台中市政府初期疫調出現多項缺失，中央派遣專家協助，昨公布中央疫調報告。非洲豬瘟中央災害應變中心表示，經調查，在多項資料無法取得的情況下，已排除人、車、豬感染源，病毒最可能來自未完全蒸煮的廚餘。中央疫調小組三大結論，此為單一案例、未完全蒸煮廚餘為單一來源、疫情無擴散跡象。

    張智倫詢問，有沒有讓人民安心的邊境防守，要怎麼來處理？卓榮泰表示，在非洲豬瘟爆發以後，行政院正式討論好多次，2018年以來的所有邊境管制，檢查的結果只有更嚴沒有放鬆，同時要求X光設備要正常，人力要繼續加強，檢疫犬要安全的上場檢疫讓違規物品無處可藏，且會加量20％的檢查。

    張智倫問，航警局缺額約250人，安檢大隊缺額約100人，整體人力現在缺額高達四分之一，X光機還是要有人來去檢視，對此，卓榮泰表示，人力有不夠需要再加強的，在高峰時間所有航警、關務都要上場，不要讓排隊人潮等候。

    內政部長劉世芳表示，航警缺額是有發生過，今年10月航警局已經補61名，安檢大隊補29名，同時申請保全輔安來協勤，目前缺額大致上是不會影響到安檢工作。保全不具有警員資格，但他可以協勤警方，且是第五類保全。

