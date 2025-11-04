連2年都有11月颱影響？鳳凰颱風將生成 專家：不好預報的系統

第26號颱風「鳳凰」最快明生成，氣象專家指出，該系統將往呂宋島以東、台灣東南方海面靠近。（圖擷自中央氣象署）

第26號颱風「鳳凰」最快明（5日）生成，氣象專家指出，該系統將往呂宋島以東、台灣東南方海面靠近，下週二到四（11-13日）之間接近台灣，恐連續第2年11月都可能有颱風影響台灣。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，熱帶低壓「TD29」有可能進一步增強為颱風「鳳凰」，未來大致是受到太平洋高壓的引導往西北西到西北的方向移動，在過程中北邊會有一次西風短波槽東移，但因為它的位置太過偏北，往南伸展的幅度也不足，雖然有機會讓太平洋高壓出現弱點，不過隨著槽線繼續東移，高壓弱點很快消失並且往西伸展增強，「TD29」只會短暫北偏一小段之後，繼續往呂宋島以東、台灣東南方海面靠近。

目前的預報資料大多認為「TD29」未來可能要一路走到呂宋島附近，才會來到太平洋高壓的西端，然後順著高壓邊緣開始轉向，因此在轉向過程中有機會接近台灣附近區域，時間點可能就落在下週二到四之間，其轉向的位置、角度等都還有很大的變動性，因此對台灣陸地上的影響程度目前還不好說，轉得早的話，影響就比較輕微，轉得晚得話，影響就比較嚴重。

吳聖宇直言，「TD29」未來應該會是一個不好預報、麻煩的系統，連續第2年11月都可能有颱風影響台灣，去年是「天兔」颱風，今年則是可能會來了一隻「鳳凰」，如果有發到警報的話，那麼將是「鳳凰」第3次發颱風警報，前兩次分別是2008年跟2014年。

