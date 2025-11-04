死豬數量兜不攏！ 豬農父子裁定收押 疑塗改化製三聯單罪嫌重大

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，但死豬數量兜不攏，關鍵的化製三聯單出現不實、塗改，陳姓豬農父子今天凌晨遭收押禁見。（資料照）

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，不過死豬數量卻兜不攏，關鍵的化製三聯單，更是出現甲、乙、丙聯數字不一致的離譜狀況，台中地檢署為釐清，昨天再度約談陳姓豬農父子，確認陳姓豬農所持有的丙聯有不實的狀況，加上歷次的供詞不實、隱瞞，今天凌晨將陳姓豬農父子聲押禁見獲准。

台中養豬場爆發非洲豬瘟，讓全台養豬產業拉警報，不過關鍵的死豬數量，卻從117頭、116頭，到後來變成78頭，讓外界擔憂病死豬去向不明、流入市面，經調查發現陳姓豬農持有的丙聯疑有不實、塗改的狀況，台中地檢署昨天約談陳姓豬農，以及經手化製三聯單，載運死豬的陳姓和蘇姓司機。

請繼續往下閱讀...

據了解，有關死亡豬隻送化製的三聯單，甲聯給化製廠、乙聯交給地方防疫單位、丙聯則由豬農自己保存，因甲聯與丙聯數字有落差，疑有不實、塗改的狀況，台中地檢署昨天約談陳姓父子到案說明。

經檢察官偵訊後，認定豬場被告陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪嫌疑重大，並有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，今天凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准；另陳姓及蘇姓2名司機訊後諭知請回。

此外，中央疫調也發現，台中案場病毒可能來自未落實蒸煮廚餘。調查後發現，梧棲豬場的蒸煮鍋爐早就壞掉，自今年4月購入2桶20公斤瓦斯後，就沒有再添購的紀錄，且這2桶瓦斯在日前國軍進場清消時都還在；現場也未發現有以廢木材作為燃料的跡象。5月起廚餘蒸煮照片上傳次數也出現異常，且補傳照片多為10月拍攝、而非5月，此部分地檢署也已啟動調查，釐清是否涉嫌偽造文書。

相關新聞請見：

涉登載不實 台中梧棲豬場陳姓父子凌晨羈押禁見

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法