信守承諾為高雄「天使瓜」代言 陳其邁:來自關公的「3個聖杯」

陳其邁兌現承諾，大力為天使瓜代言。（記者王榮祥翻攝）

高雄市長陳其邁在丹娜絲颱風後視察災損時，曾答應農民等天使瓜收成後要幫忙推銷，他昨晚兌現承諾，還加碼爆料天使瓜來自關公的「3個聖杯」。

陳其邁表示，圓滾可愛、口感爽脆的高雄新品種「天使瓜」，即將在12月神農市集與大家見面，這是農業局輔導岡山祥鶴合作社、與在地農友種苗公司共同開發的全新品種洋香瓜。

他提到丹娜絲颱風時，曾到岡山祥鶴合作社視察災損，當時答應農民等天使瓜收成後要幫忙推銷，昨晚在型農座談兌現這承諾，大力介紹潔白圓潤、果肉呈淡橙色的天使瓜，形容天使瓜的清新香氣讓人一口接一口，非常解膩。

陳其邁爆料天使瓜的誕生有個有趣故事，當時農業局邀請合作社試種時，他們將3種瓜一起跟關公搏杯，天使瓜連續3個聖杯，促成了這次合作；後來設計品牌時，「口福」商標也是連續3個聖杯定案，似乎是註定要讓大家有口福。

他認為面對AI時代，市府持續努力結合智慧科技提高生產效率、減輕病蟲害，讓型農的創意有更多實現機會。

在型農座談也聽到欣園製茶、高大鮮乳第四代與天菜先生的分享，看見年輕世代如何用新觀念活化舊經驗，透過智慧化管理與多元行銷提升高雄農產品質，配合食農教育推動農村永續發展。

高雄新品種天使瓜來自關公的3個聖杯。（記者王榮祥翻攝）

陳其邁與型農座談，強調在高雄，農業已經是一種態度。（記者王榮祥翻攝）

