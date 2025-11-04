豬瘟7日解禁？ 卓榮泰：中央應變中心明會有是否完全解封決定

行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢前受訪。（記者塗建榮攝）

台中日前爆發非洲豬瘟，目前疫調結果已出爐，對於是否能在11月7日順利解禁，行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢前受訪表示，針對整個事件的處理結果，明天中午在中央應變中心會有一個是否能夠完全解除、解封的決定。

卓榮泰表示，從10月22日非洲豬瘟事件爆發之後，中央前進應變署一開始就高度懷疑來源是否從廚餘而來。經過中央疫調團這幾天的辛苦，也證實了這次豬瘟事件的引發，是因為廚餘該蒸煮的未蒸煮，該查核未查核，該監控未監控。

卓榮泰表示，所以未來對於廚餘的去化，我們除了朝飼料化以及能源化的先進方式去做思考之外，也必須符合農業部所說的3原則，才有可能在考慮討論檢討廚餘養豬各種時程的可能性。

卓榮泰表示，之後行政院該做的工作 ，是對於一級生產鏈的從業人員及後市場豬價的穩定、肉品的供應等，要強力的來做更妥善的規劃；換句話說，15天過去之後，行政院會展開1個為期1個月、後續的工業市場管理跟肉品穩定的整個計畫。我們會用每個禮拜來做檢討，希望所有的事項在未來的1個月，能夠整個能夠全部的安定下來，至於其他的問題，就請檢調單位來進行必要的調查，能夠及時給社會大眾1個真相。

