為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    豬瘟7日解禁？ 卓榮泰：中央應變中心明會有是否完全解封決定

    2025/11/04 09:45 記者劉宛琳／台北報導
    行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢前受訪。（記者塗建榮攝）

    行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢前受訪。（記者塗建榮攝）

    台中日前爆發非洲豬瘟，目前疫調結果已出爐，對於是否能在11月7日順利解禁，行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢前受訪表示，針對整個事件的處理結果，明天中午在中央應變中心會有一個是否能夠完全解除、解封的決定。

    卓榮泰表示，從10月22日非洲豬瘟事件爆發之後，中央前進應變署一開始就高度懷疑來源是否從廚餘而來。經過中央疫調團這幾天的辛苦，也證實了這次豬瘟事件的引發，是因為廚餘該蒸煮的未蒸煮，該查核未查核，該監控未監控。

    卓榮泰表示，所以未來對於廚餘的去化，我們除了朝飼料化以及能源化的先進方式去做思考之外，也必須符合農業部所說的3原則，才有可能在考慮討論檢討廚餘養豬各種時程的可能性。

    卓榮泰表示，之後行政院該做的工作 ，是對於一級生產鏈的從業人員及後市場豬價的穩定、肉品的供應等，要強力的來做更妥善的規劃；換句話說，15天過去之後，行政院會展開1個為期1個月、後續的工業市場管理跟肉品穩定的整個計畫。我們會用每個禮拜來做檢討，希望所有的事項在未來的1個月，能夠整個能夠全部的安定下來，至於其他的問題，就請檢調單位來進行必要的調查，能夠及時給社會大眾1個真相。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播