新社花海暨台中國際花毯節11/8登場 交管看這裡

2025新社花海暨台中國際花毯節將於11月8日至30日舉行！東勢警分局配合在活動期間將進行交通管制及疏導，並嚴加取締違規停車，呼籲民眾配合現場交管人員指揮通行，並善加利用外圍停車場，以轉乘免費接駁車前往花海展區，避免因塞車影響出遊心情。

新社花海暨台中國際花毯節今年主題為「花開三盛事」（花海、花毯、中農展售會），台中國際花毯節的裝置設計以卡通頻道《飛天小女警》為主角，融合動畫元素與花卉藝術，活動並結合「中台灣農業行銷展售會」，匯集包含中部8縣市的特色農產品，活動將持續23天。

由於新社區道路多屬山路，活動會場停車空間有限，東勢警分局將協同義交人員於新社區協興街與華豐街口、協中街與興中街口、中興嶺圓環、興社街與國校巷口等處進行交通疏導勤務，以維持交通順暢。

警方表示，主辦單位規劃花海展區的管制措施，包括興義街及協興街花海園區為行人徒步區；興中街自東山街起至協中街口，還有協興街自興中街起至苗圃橋，為單向通行；另興中街（東山街至華豐街，僅假日管制）、華豐街（興中街至協興街）為接駁車專用車道。

市府配合活動，提供接駁車服務，平假日均有豐原線、太原線及松竹線，假日再增加東勢線及會場環線，總共規劃5條免費接駁路線；另設置9處外圍停車場，讓民眾便利停車後輕鬆轉乘接駁車直達會場，自行開車前往的民眾，請停放展區內第一及第二停車場，騎乘機車或大型重型機車的民眾，可停放於九渠溝滯洪池旁。

東勢警分局長蘇玉坪提醒民眾，新社區周邊道路狹窄，活動期間將進行展區周邊道路管制，現場交管人員將視實際車流狀況彈性調整管制作為，並嚴加取締違規停車，請民眾配合現場交管人員指揮通行，並善加利用外圍停車場，停車後再轉乘免費接駁車前往花海展區，避免因塞車影響出遊心情。

