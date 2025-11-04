停車格畫到路中央？ 民眾傻眼 斗六市長上網澄清

斗六市鎮南路路面刨除重鋪後，重新畫設停車格的位置，引起民眾熱議。（記者黃淑莉攝）

停車格畫到路中央？雲林斗六市鎮南路最近路面刨除重鋪瀝青，昨（3）日畫設標誌標線及停車格，其中停車格卻畫在路面邊線內，道路變窄，邊線外則留寬敞空地，有民眾拍照PO上社群，引起熱議。斗六市長林聖爵親自上網澄清，指線外將劃設標線型人行道。

民眾在社群中PO出斗六鎮南路停車格畫設照片，並指第一次看到停車格這種畫法，上下班大亂。行經該路段用路人看到也很傻眼說，該路段車流量很大，尤其週六有夜市，畫停車格道路變窄，機車要與汽車爭道，以後車流會更塞。

PO文更引起民眾熱議，網友留言「畫這樣感覺週六會塞到爆」、「上下班會更塞」、「車道越來越窄只會造成機車的危險」、「可能要學會飛」、「機車要騎哪」，也有人認為「限縮路寬降低車速，較大人行道可以提供巷內出來車輛足夠的視野」、「應該還沒畫完，裡面是標線型人行道」。

斗六市長林聖爵也上網PO出鎮南路標線示意圖說明，他表示，路面邊線外規劃為標線型人行道。

斗六市轄內部分道路路面老化龜裂、破損嚴重，還有停車亂象，令人詬病，市公所今年7月啟動後站及市區各里的老舊道路，辦理道路改善工程，包括路面刨除重鋪瀝青混凝土路面、標線重新繪製及畫設停車格，公所指出，第一期後站35條道，因有結餘款增加市區大同路、永安路、永樂街、民生路、興華街及鎮南路，全部完全後可增加汽車停車格394格、機車停車536格，另第2期有31條預計年底前動工。

斗六市長林聖爵親自上網澄清。（擷圖自Threads）

斗六市鎮南路重新畫設停車格的位置，引起民眾熱議。（擷圖自Threads）

斗六市鎮南路重新畫設停車格的位置，引起民眾熱議。（擷圖自Threads）

