為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    停車格畫到路中央？ 民眾傻眼 斗六市長上網澄清

    2025/11/04 09:13 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六市鎮南路路面刨除重鋪後，重新畫設停車格的位置，引起民眾熱議。（記者黃淑莉攝）

    斗六市鎮南路路面刨除重鋪後，重新畫設停車格的位置，引起民眾熱議。（記者黃淑莉攝）

    停車格畫到路中央？雲林斗六市鎮南路最近路面刨除重鋪瀝青，昨（3）日畫設標誌標線及停車格，其中停車格卻畫在路面邊線內，道路變窄，邊線外則留寬敞空地，有民眾拍照PO上社群，引起熱議。斗六市長林聖爵親自上網澄清，指線外將劃設標線型人行道。

    民眾在社群中PO出斗六鎮南路停車格畫設照片，並指第一次看到停車格這種畫法，上下班大亂。行經該路段用路人看到也很傻眼說，該路段車流量很大，尤其週六有夜市，畫停車格道路變窄，機車要與汽車爭道，以後車流會更塞。

    PO文更引起民眾熱議，網友留言「畫這樣感覺週六會塞到爆」、「上下班會更塞」、「車道越來越窄只會造成機車的危險」、「可能要學會飛」、「機車要騎哪」，也有人認為「限縮路寬降低車速，較大人行道可以提供巷內出來車輛足夠的視野」、「應該還沒畫完，裡面是標線型人行道」。

    斗六市長林聖爵也上網PO出鎮南路標線示意圖說明，他表示，路面邊線外規劃為標線型人行道。

    斗六市轄內部分道路路面老化龜裂、破損嚴重，還有停車亂象，令人詬病，市公所今年7月啟動後站及市區各里的老舊道路，辦理道路改善工程，包括路面刨除重鋪瀝青混凝土路面、標線重新繪製及畫設停車格，公所指出，第一期後站35條道，因有結餘款增加市區大同路、永安路、永樂街、民生路、興華街及鎮南路，全部完全後可增加汽車停車格394格、機車停車536格，另第2期有31條預計年底前動工。

    斗六市鎮南路路面刨除重鋪後，重新畫設停車格的位置，引起民眾熱議。（記者黃淑莉攝）

    斗六市鎮南路路面刨除重鋪後，重新畫設停車格的位置，引起民眾熱議。（記者黃淑莉攝）

    斗六市長林聖爵親自上網澄清。（擷圖自Threads）

    斗六市長林聖爵親自上網澄清。（擷圖自Threads）

    斗六市鎮南路重新畫設停車格的位置，引起民眾熱議。（擷圖自Threads）

    斗六市鎮南路重新畫設停車格的位置，引起民眾熱議。（擷圖自Threads）

    斗六市鎮南路重新畫設停車格的位置，引起民眾熱議。（擷圖自Threads）

    斗六市鎮南路重新畫設停車格的位置，引起民眾熱議。（擷圖自Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播