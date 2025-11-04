天極佛堂每月默默捐贈民生物資濟助弱勢 4年累計價值400萬元

泰五林社福中心社工張柔安整理天極佛堂送來的民生物資。（記者翁聿煌攝）

天極佛堂位於新北市板橋中山路光仁中學校前巷弄，每月響應新北市好日子愛心大平台，捐贈9萬元各式民生物資，並且雇車請廠商直接送到北海岸、板橋、三重等14個實物銀行分行，讓社工可以即時轉送給服務中的弱勢家庭，近4年來從無中斷，累計捐贈市值約405萬元。

天極佛堂十分低調，由胡庚輝和葉阿錦夫婦所創，以發揚一貫道宗旨，弘揚傳統善良文化，扶傾濟貧；希望化人心為良善，平時供道親開班上課所用，兩人遇有家境較為清寒的道親，常伸援手濟助，佛堂從2022年2月起，響應新北市府好日子愛心大平台號召，由20多位道親和志同道合的友人，一起集資購買各式食品罐頭，素食泡麵、蔬食百匯調理包，主動送到全市14個社福中心附設的實物銀行分行。

請繼續往下閱讀...

社會局實物銀行督導許紋諪表示，由於天極佛堂近4年來默默行善，且主動將民生物資依各社福中心的需求分送載運到分行，讓社工可以及時分類整理，再按服務案家的人口和生活需求提供，如此貼心和善意，令各中心的社工都非常敬佩。

天極佛堂第3代子孫表示，爺爺生前樂善好施，常賑災施棺，子女受其影響，也集結一些道親和同好，固定捐贈物資，甚至請餐廳做素食便當，送到街友較聚集的地方發送，一送就至少上百個，希望讓他們有個溫飽。

板橋第二社福中心督導陳思穎表示，印尼來台工作的小妤，原擔任看護，後來與男友結婚生子，為了照顧公公及兒子而辭去工作，但先生係臨時工，收入不定，社工定期提供實物銀行物資，大大減輕家庭的經濟負擔。

極佛堂請廠商直接將民生物資送到北海岸 社福中心，交由社工統籌提供弱勢民眾。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法