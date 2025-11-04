為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    菊島之星海洋廣場再變身 11月起進行第三期改造計畫

    2025/11/04 08:58 記者劉禹慶／澎湖報導
    菊島之星前廣場噴水池，因澎湖鹽害嚴重，導致設備時傳損害。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    菊島之星前廣場噴水池，因澎湖鹽害嚴重，導致設備時傳損害。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    澎湖縣政府旅遊處為持續優化港區環境，辦理「馬公觀光路廊景觀營造（第三期）工程」，將進行菊島之星海洋廣場及其周邊環境整建及設施增設，自11月1日起菊島之星海洋廣場噴水池停止運作，期待完工後第二漁港成為優質的休憩、藝文場域。

    菊島之星噴水池自2004年完工啟用後，因澎湖冬季東北季風起鹽害嚴重，相關供水系統、燈光、音響、電腦程式等均受環境因素影響容易故障，且維護成本逐年提高，設備養護十分不易，且地方表演團體表示，馬公市區戶外表演空間不足等問題，菊島之星前廣場若無法使用，戶外表演空間更顯不足。

    經澎湖縣政府旅遊處評估後，向交通部觀光署爭取，持續優化漁港休憩設施及夜間風貌，馬公觀光路廊景觀營造（第三期）工程，將進行增設菊島之星海洋廣場及其周邊環境整建，包含改善廣場地坪鋪面、夜間燈飾照明，增設表演舞台、遮棚、休憩座椅及無障礙等設施，工程預計今年12月底前完成工程發包。

    澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖馬公第一、二漁港兼具休閒漁業、觀光休憩及交通重要門戶之功能，期盼透過馬公觀光路廊景觀營造（第三期）工程的推動，整合港區景觀與公共設施，重塑濱海觀光空間，讓菊島之星持續為遊客喜愛的觀光休憩點，展現澎湖海島城市的風華魅力。

    澎湖縣政府旅遊處爭取經費補助，將進行馬公觀光路廊景觀營造（第三期）工程。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    澎湖縣政府旅遊處爭取經費補助，將進行馬公觀光路廊景觀營造（第三期）工程。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播