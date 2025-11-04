揹屏東阿猴媽祖上北大武山今晨啟程 上千香燈腳相隨

登山組揹媽祖前行。（記者羅欣貞攝）

由阿猴媽祖文教基金會主辦的「揹媽祖 上大武」活動，今天（4）日清晨啟程，在屏東市慈鳳宮董事長陳沈碧蓮、文教基金會董事長鄭清原與泰武鄉長潘明福共同呼籲下，有上千香燈腳相隨，信眾沿途設香案恭迎媽祖聖駕，行腳隊伍沿著台一線民生路行走，信眾沿途設香案恭迎媽祖聖駕，迎著晨曦、往大武山邁進。

「揹媽祖 上大武」活動引起各界熱烈迴響，這場山神與海神的世紀相遇，已翻新一般人對廟會的印象，跨越族群、文化相融與自然環保是這次活動的核心主軸，期望藉著這場世紀活動，帶動屏東縣的觀光與原住民的經濟發展，創造多贏局面。

今（4）日上午6點，董事會請出媽祖交由屏東縣長周春米，周縣長再將媽祖交給基金會，由102位登山組好漢領頭前行，行腳隊伍浩浩蕩蕩迎向晨曦出發。

屏東縣長周春米表示，這項活動是創舉，揹媽祖爬上屏東最高的山、屏東的母親－北大武山，在極端氣候挑戰下，加上世界局勢瞬息萬變，除了透過宗教的洗滌、信仰的堅持，此次還結合爬山這麼好的運動，走入大自然，相信對社會有很大幫助，感謝大家共同寫下紀錄與歷史，祝福一路平安。

文教基金會董事長鄭清原是有99座百岳經歷的資深山友，此次親自領軍登山組，他表示，非常高興，昨晚都睡不著，這算是不簡單的任務，這幾天氣候應該不錯，媽祖廟建廟數百年，未走過聖山，此次和原住民排灣族文化交流，也是海神和山神的相遇，是很特殊且有意義的活動。

整個活動從11月4日到8日一共5天，登山組今晚將在山林教育中心休息1晚，明天開始登山，在檜谷山莊住1晚，第3天登頂，預計8日上午10返抵山林教育中心，休息片刻後返回屏東市慈鳳宮，屆時將有來自全台各地最頂尖的陣頭表演，熱鬧可期。基金會也邀請MIT台灣誌導演麥覺明率領「大麥影像傳播工作室」團隊全程跟拍記錄。

行腳隊伍迎向晨曦浩浩蕩蕩出發。（記者羅欣貞攝）

揹媽祖上北大武啟程，上千信眾跟隨。（記者羅欣貞攝）

