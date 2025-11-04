為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖後寮天堂路新亮點「天使之翼」年底完工亮相

    2025/11/04 08:51 記者劉禹慶／澎湖報導
    後寮新地景藝術天使之翼，也將正式亮相。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    澎湖縣政府旅遊處為提升後寮天堂路景點周邊旅遊服務品質，經地方建議由澎湖縣政府向交通部觀光署爭取經費2000萬元辦理「後寮天堂路景點廊帶亮點營造工程」。在後寮遊客中心左前方設置一座外觀似城堡之休憩亭，提供在地農特產展售及公廁、休憩空間，預定於本年底完工。

    澎湖縣政府旅遊處並規劃於後寮天堂路動線尾端建置「天使之翼」意象裝置，結合白沙鄉公所於入口前端已設置有多處漁船彩繪及浮球、各式海洋、地方物產裝置，以及靠近舊碼頭海岸處的魚灶，充滿在地人文故事，期待未來融入社區營運結合探索後寮聚落文化，形成新的深度文旅亮點。

    相關工程在規劃設計期間，澎湖縣政府感謝魏睿宏議員、宋昀芝議員及白沙鄉公所、後寮社區理事長、後寮村長共同協助審查，凝聚共識，並將持續討論後續營運模式，透過地方創生、產業培育，整體規劃後寮天堂路景區廊帶亮點營造，期望為後寮帶動產業創生之經濟效益。

    後寮天堂路是澎湖新崛起秘境景點，近幾年成為網紅景點外，哈密瓜造型車站也相當吸睛。由於天堂路過於狹小，無法雙向會車，後寮社區發展協會考量大客車無法直達天堂路，徒步距離亦過於遙遠，加上環保意識抬頭，因此今年引進低碳慢速電動車作為接駁方式。

    澎湖後寮天堂路設置洋樓城堡賣場，年底完工。（澎湖縣政府旅遊處提供）

