為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    熱帶低壓成颱機會高 氣象專家：小心！可能成強颱

    2025/11/04 09:46 即時新聞／綜合報導
    林得恩指出，熱帶性低氣壓TD29號成颱機會高，有機會發展至強颱等級，且部分成員路徑非常偏近台灣東部或外海。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    林得恩指出，熱帶性低氣壓TD29號成颱機會高，有機會發展至強颱等級，且部分成員路徑非常偏近台灣東部或外海。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    台灣大學大氣科學博士林得恩指出，熱帶性低氣壓TD29號成颱機會高，強度有機會發展至強颱等級，且部分成員路徑非常偏近台灣東部或東部外海，「需要特別小心」。

    中央氣象署表示，今天（4日）北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢發生機率，北部地區亦有短暫雨。

    林得恩在臉書「林老師氣象站」發布貼文稱，根據今晨最新動態增強紅外線衛星影像以及微波影像顯示，TD29的低層環流正在增強當中。原因是從赤道方向的流出量適中，加上環境垂直風切較低，只有5至10節左右；以及海面溫度較高，都在29至30度。

    林得恩說，初步評估擾動系統將在未來24小時內穩定發展，成颱機會高，並循環境駛流場的導引，繼續向西北方向移動。

    林得恩分析，由於環境條件相當配合，TD29不只將會發展為颱風，且強度有機會增強在中颱至強颱等級之間；從系集模式模擬結果，也有部分成員路徑非常偏近台灣東部或東部外海的訊號，將是今年入秋以來，非常需要持續追蹤、關注的熱帶擾動系統。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播