熱帶低壓成颱機會高 氣象專家：小心！可能成強颱

林得恩指出，熱帶性低氣壓TD29號成颱機會高，有機會發展至強颱等級，且部分成員路徑非常偏近台灣東部或外海。（圖擷自林老師氣象站臉書）

台灣大學大氣科學博士林得恩指出，熱帶性低氣壓TD29號成颱機會高，強度有機會發展至強颱等級，且部分成員路徑非常偏近台灣東部或東部外海，「需要特別小心」。

中央氣象署表示，今天（4日）北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢發生機率，北部地區亦有短暫雨。

林得恩在臉書「林老師氣象站」發布貼文稱，根據今晨最新動態增強紅外線衛星影像以及微波影像顯示，TD29的低層環流正在增強當中。原因是從赤道方向的流出量適中，加上環境垂直風切較低，只有5至10節左右；以及海面溫度較高，都在29至30度。

林得恩說，初步評估擾動系統將在未來24小時內穩定發展，成颱機會高，並循環境駛流場的導引，繼續向西北方向移動。

林得恩分析，由於環境條件相當配合，TD29不只將會發展為颱風，且強度有機會增強在中颱至強颱等級之間；從系集模式模擬結果，也有部分成員路徑非常偏近台灣東部或東部外海的訊號，將是今年入秋以來，非常需要持續追蹤、關注的熱帶擾動系統。

