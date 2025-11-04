11/04各報重點新聞一覽

美國總統川普（左）在二日播出的電視訪談中重申，他與中國國家主席習近平（右）在南韓的會談並未提及台灣議題，但他強調確信在他任內，中國不會對台灣採取行動。（法新社檔案照）

自由時報

是否會令美軍協防台灣？ 川普：習近平保證「不在我任內動台灣」

美國總統川普在二日播出的電視訪談中重申，他與中國國家主席習近平十月卅日在南韓的會談並未提及台灣議題，但他強調確信在他任內，中國不會對台灣採取行動，「他（習近平）曾公開表示，他的官員也在會議上公開說過：『我們絕對不會在川普總統任內（對台灣）採取任何行動』，因為他們知道後果。」

「一孩家庭」請外傭 最快年底公布

賴清德總統九月接受本報專訪時提到，為釋出婦女勞動力，政府擬開放讓家有十二歲以下的「一孩家庭」也可申請外籍幫傭；據了解，行政院正持續研議中，最快年底公布相關政策與配套。現行家庭幫傭每月須繳交五千元的「就業安定費」，擬提高至八千元，「以價制量」，但罕病弱勢家庭會有「折扣」，繳交費用挹注就安基金後，則會用於輔導本國從事家事服務業的勞工。

不滿遭退租 倒車衝屋內 前租客涉縱火 屋主母女雙亡

台中烏日區一戶民宅昨天發生驚悚母女葬身火場命案，六十四歲許姓前租客不滿遭退租，竟倒車撞進一樓鐵門縱火，造成五十歲吳姓女子及十七歲林姓女兒傷重不治，許男落網後坦承倒車衝撞、否認縱火，詢後依殺人及公共危險罪嫌送辦。

聯合報

是否協防台灣？ 川普：習近平知道犯台後果

美國總統川普十月卅一日接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「六十分鐘」專訪，他在這段二日播出的訪談中，談到包括上周南韓釜山「川習會」的美中台關係和他日前下令重啟核試等議題。主持人歐唐納爾提問川普，若中國大陸武力犯台，是否會下令美軍協防台灣，他未正面回答，只說如果那天真的發生了，「妳就會知道答案」，中國大陸國家主席習近平也很清楚答案是什麼。

高溫假有譜？氣象署本月預告修法 研擬納入災害性天氣

高溫假有譜，交通部氣象署昨（3）日表示，正研擬《氣象法》修正草案，將「高溫」納入災害性天氣，等於是賦予高溫假法源，未來若發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫出勤標準，預計11月預告修法草案。交通部表示，高溫假不會像颱風放整天，而是看時段給予休息、補水、出勤津貼等方式調節。

中國時報

是否協防台灣 川普仍不亮牌

剛落幕的「川習會」未提到台灣問題，但美國總統川普在受訪時稱，大陸國家主席習近平已向他承諾，不會在其任內對台灣採取行動。川普並語帶威脅說，如果真的發生（武力犯台），習近平知道「後果」。但被問到是否會在北京犯台時協防台灣，川普則表示「我不能洩露祕密。」

7個月僅購2桶瓦斯 廚餘疑未蒸煮

台中一處養豬場爆發全台首例非洲豬瘟，中央3日公布完整疫調報告。農業部次長杜文珍說，該案場之上游豬隻、廚餘供應，或是下游屠宰、肉品市場，所有關聯場皆呈現陰性，且可排除病源為人、豬的可能，最大疑慮來自未烹煮的廚餘，屬「單一案例、單一來源」。環境部則說，該案場未依規定每日上傳廚餘蒸煮照片或影片，地方環保機關每月應稽查1次。

政府擬開放讓家有十二歲以下的「一孩家庭」也可申請外籍幫傭；據了解，行政院正持續研議中，最快年底公布相關政策與配套。圖為勞動部長洪申翰。（行政院提供）

六十四歲許姓前租客不滿遭退租，竟倒車撞進一樓鐵門縱火，造成五十歲吳姓女子及十七歲林姓女兒傷重不治。（記者黃旭磊攝）

