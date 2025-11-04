東北季風加上華南雲系移入 北台灣今日持續降雨

今日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生，大台北平地下雨的範圍也較廣。（資料照）

中央氣象署指出，今日（4日）東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生，大台北平地下雨的範圍也較廣。桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲。

氣溫方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯，白天南北溫差大。

空氣品質部分，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

在關島附近海面生成熱帶性低氣壓TD29，未來有發展為颱風的趨勢，凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方3210公里的海面上，未來朝西北西前進，預計在下週移動到呂宋島東方海面，後續路徑仍有不確定性。

週三（5日）受東北季風影響，北台灣天氣較涼、水氣偏多，北部、東北部低溫約19至21度，中南部、花東21至22度；高溫方面則為北部、宜花23至26度，中南部及台東30至32度。

週四（6日）東北季風減弱，清晨各地仍稍涼，北部、東北部白天氣溫稍回升，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨。週五（7日）至下週日（9日）各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 25 23 ~ 31 27 ~ 34 22 ~ 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

