高雄推動廚餘去化 擴充2座堆肥場+蓋1座生質能源廠

高雄市推動廚餘去化，環保局協調畜牧廢水資源化中心增量處理生廚餘，並擴充2座堆肥場，提升廚餘處理量能，也將招商引資5億元，興建1座生質能源廠，達到循環經濟。

台中市爆發非洲豬瘟，中央今研判豬隻染疫最可能感染源為廚餘，全國目前禁止廚餘養豬，高雄每日產生廚餘52噸，原本學校、餐廳賣到外縣市廚餘回流，每日平均增量至60多噸。

環保局推動現有2座堆肥場，從每日8噸擴充至27噸，提升整體處理量能；教育局也請學校鼓勵學生惜食，營養午餐盡量吃完，廚餘瀝乾減量。

此外，現有內門畜牧廢水資源化中心以生廚餘果菜殘渣發酵發電，環保局協調除了每月處理果菜市場150噸生廚餘外，每月增加收受處理50噸生廚餘；熟廚餘則以堆肥、掩埋、焚化方式處理。

環保局也將推動促參BOT（興建、營運、移轉）模式招商引資，興建1座生質能源廠，總經費初估五5億元，日處理量120噸，預計明年完成評估規劃招商，興建期2至3年，解決廚餘去化問題，還能轉化為綠能，達到循環經濟。

