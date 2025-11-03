台中爆非洲豬瘟出事卻怪中央？林志潔：中央與地方各有分工

台中爆非洲豬瘟疫情，但出事卻怪中央？陽明交大法律學者林志潔認為中央與地方各有分工，權責分明。（擷取自林志潔臉書）

台中市爆發非洲豬瘟疫情，結果台中市府不管是疫調還是廚餘稽查都被發現有重大瑕疵，且台中市府的態度也讓很多人看不下去，陽明交大法律學者林志潔今天提到，從台中市的豬瘟事件，讓人想起前不久花蓮縣的馬太鞍堰塞湖溢流造成的重大傷亡事件，不管是台中市或花蓮縣，地方父母官居然出現問題，第一反應是「罵中央」，她籲國人應釐清中央與地方的責任，因為中央與地方政府各有分工，權責明確。

她說，在防疫體系中，中央與地方政府各有分工。中央負責邊境管制、行李檢查、宣導教育，提醒大家不要攜帶或購買境外肉品。地方政府則應負責廚餘管理、環保稽查、地方查緝與防堵。這是制度上清楚劃分的責任。然而，台中市的稽查率僅有5%，甚至出現「廚餘大峽谷」的荒唐處置、參與事件的獸醫師人數混亂、獸醫師到獸醫佐及化製三聯單塗改等事件層出不窮，10月初就有豬隻死亡通報，卻直到20日才寄出檢體、21日才確診。這樣的延誤，不只是程序問題，也反映出地方稽查及管理的疏漏。

請繼續往下閱讀...

她強調，不管是中央或地方政府，每個政府部門都不容易，但面對問題，誠實與負責才是讓人民放心的態度。中央該做的要繼續強化，地方該面對的也不能逃避，台灣才能渡過此次非洲豬瘟事件所帶給產業及國人的諸多影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法