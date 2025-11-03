桃園好米外銷日本 新屋有機糙米18公噸封櫃啟航

樂天女孩出席「桃園好米・外銷日本封櫃出口記者會」應援。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（左）出席「桃園好米・外銷日本封櫃出口記者會」，見證桃園稻米首度出口日本的重要時刻。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新屋區農會稻米產銷班是農業部農糧署北區分署輔導稻米產銷契作集團產區，結合桃園市政府「桃園優質米出口日本示範計畫」與大倉企業有限公司合作出口18公噸有機糙米外銷日本，市府農業局今（3）日在陸穀實業有限公司由副市長蘇俊賓主持桃園好米外銷日本封櫃啟航儀式，這是桃園稻米首次踏上國際舞台進軍日本市場，市府將以此為基礎，向農糧署爭取「稻米外銷市場拓展行銷計畫」補助，建立長期出口機制。

現場同時舉行「第27回米・食味分析鑑定國際大賽」選手誓師典禮，為即將代表桃園赴日參賽的12位稻米選手加油打氣。

農糧署北區分署長林傳琦表示，新屋區農會自2012年起配合成立稻米產銷契作集團產區迄今，全年契作面積由30公頃成長至80公頃，2020、2022年均獲稻米產銷契作集團區評鑑優良業者，農會成功整合產銷班、農會碾米加工設備及桃園區農業改良場技術指導等資源，輔導農友契作生產品質佳、食味值佳的優質品種，提高農友收益，且為建立農產品溯源制度，通過產銷履歷集團驗證，加工廠取得ISO22000及HACCP食品安全驗證，確保從田間到餐桌全程可溯源，生產安全、安心的優質好米。

蘇俊賓指出，明年就是「蓬萊米」命名100週年，當年培育出來具備強韌、抗稻熱病等特性是「台中65號」，近一世紀之後，桃園好米終於成功行銷日本。這次新屋農會所生產的有機稻米，品種改良也到了「台中192號」，難能可貴是，這次合作是在農業生產法人株式會社ぱるず公司社長諸喜田徹等人多次嚴格把關含水率、品質與栽種流程，確認桃園好米的品質。

蘇俊賓表示，桃園尤其是新屋區是北台灣重要穀倉，封櫃啟航日本是重要里程碑，期盼未來在日本各地通路都可以看見桃園好米，12月將派隊赴日本參加「第27回米・食味分析鑑定國際大賽」，桃園的米若能在日本的品味賞得獎，更可以證明桃園生產的稻米不但永續環保又美味、健康。

農業局長陳冠義說，此次出口對象為日本沖繩農業生產法人株式會社，未來將在日本進行碾製加工與銷售，這批稻米全程通過有機驗證及農藥殘留檢測，並由市府、農會、企業共同完成烘乾、冷藏、報關及公證等程序。

