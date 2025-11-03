秋颱「鳳凰」週末恐成形！這3天最接近台灣 專家曝對台影響1關鍵

颱風論壇分享Google AI（FNV3）針對目前在關島一帶的90W模式系集圖。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

颱風季尚未結束，繼「海鷗」颱風之後，關島一帶又有熱帶擾動生成，中央氣象署預測週三（5日）過後可能轉為熱帶性低氣壓，週五至週末（7日至9日）有機會增強為今年第26號颱風「鳳凰」（Fung-wong），初估下週二至週四（11日至13日）這個時間段最接近台灣。有專家指出，秋颱變化多端，路徑改變可能性大，未來幾日要密切注意該擾動。

目前菲東海面上生成熱帶擾動90W，氣象署週一表示，週三過後可能增強為熱帶低壓，週五至週末有機會轉為颱風，預估下週二至週四最接近台灣，可能從台灣東方北上，但與台灣距離近還遠，目前各預報系統分歧仍大，其走勢也會影響下週東北季風強度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則引用Google AI（FNV3）的模式系集圖指出，90W逐漸發展中，他們認為最快週四（6日）成颱，「以目前資料來看，90Ｗ後期因副熱帶高壓減弱的關係，將採取拋物線的走法，抵達台灣附近時轉向東北。但轉向的位置變數非常大，也將牽動對台灣的影響程度。秋季颱風變化多端，在未底定前都有改變的可能性，未來幾日要密切注意！」

