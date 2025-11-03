考題出現「趴火車鐵軌聽聲音」 台鐵小編嚇爛︰拜託千萬不要！

近期台灣各大社群平台瘋傳一道考題，描述有人會為了確認火車何時抵達，會「趴在鐵軌上」進行確認，意外釣出台鐵官方小編留言「勸阻」。示意圖。（資料照，記者王榮祥攝）

為了避免發生憾事，多國政府都會嚴令禁止民眾靠近火車鐵軌附近，以防被火車撞上造成死傷事故。然而，近期台灣各大社群平台瘋傳一道考題，描述有人為了確認火車何時抵達，會「趴在鐵軌上」進行確認，意外釣出台鐵官方小編留言「勸阻」，隨即讓這道題目爆紅，吸引數十萬網友熱烈轉發、議論。

據了解，目前在臉書、IG、X（原推特）、Threads等社群平台用戶，廣傳一道台灣的考題截圖。從畫面顯示，這道題目描述在電視上常看到，有人為了要確定火車是否即將到達，會選擇趴在鐵軌上聽聲音，接著詢問這種方式，與「用耳朵直接由空氣聽聲音」有何不同？並請作答者從A到D的4個選項中，選出唯一的答案。

不少網友們看到這道題目，紛紛留言吐槽與討論答案，「出軌的人在聽」、「大西部拓荒時代梗」、「求火車心理陰影面積」、「罰你去看《讓子彈飛》」、「這大概30年前的題目 」、「火車司機：可以先不要嗎？」、「理論上應該是A，但是我想選D」、「難怪火車總是發出欠嗆欠嗆的聲音」、「歐美老電影都會有這種趴鐵軌聽的動作」、「它會這麼寫，就表示真的有智障那麼做了，並且可能還死了」。

其中，台鐵官方Threads帳號小編寫下「拜託千萬不要」來回應PO文網友，神回湧入大批網友朝聖，「台鐵嚇瘋」、「台鐵：怕.jpg」、「台鐵小編已嚇昏」、「官方吐槽最為致命」、「台鐵給出標準答案」、「這題目都把台鐵給逼出來了」、「台鐵小編神回覆，害我笑到併軌」、「台鐵都這樣說了，那這種題目也就不用了」。

據台灣《鐵路法》第57條及第70條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違者將處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰；若影響鐵路行車安全，最重可處50萬元罰鍰。

