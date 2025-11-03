「蚊子公園」要翻轉命運！鹿港敲碗比照「天空遊戲場」

八卦山的天空遊戲場以雲朵為設計，一推出就爆紅。（取自台灣設計展）

鹿港生態公園為扭轉蚊子公園命運，將選在鹿江中小學對面的基地改造為共融公園。（資料照）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為了終結彰化縣鹿港生態公園是「蚊子公園」的命運，不要讓23年前就斥資1億元興建的錢都付之流水，縣府將花4500萬元，在鄰近鹿江國際中小學的基地來改造為共融公園，民眾敲碗希望比照八卦山超人氣的「天空遊戲場」，保證能創造話題！

縣府城觀處表示，共融公園近期就會在地方舉辦說明會，由於鹿港生態公園佔地面積約2.8公頃，共融公園的改造基地預計使用0.7公頃，大約是生態公園腹地的25％面積進行改造，剛好是在鹿江國際中小學對面來作為共融公園的場域。

城觀處指出，共融公園已在進行規劃設計，希望能夠在說明會後，聆聽地方意見，再來修正與發包工程，希望能在2026年底前完工。而生態公園本來就有大樹，剛好作為遊具的遮蔭處。

不過，許多民眾敲碗希望全新改造的共融公園，能夠比照八卦山「天空遊戲場」，一定會立刻扭轉「蚊子公園」的命運。但縣府強調，兩地公園的施工經費與規劃設計費都不同，會努力設計出有特色、有新意的公園。

鹿港生態公園建國路對面就是正在施工的鹿港轉運站。（資料照）

