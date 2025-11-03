北市豬瘟禁宰減免租金、補貼限公有市場 顏若芳：攤集場百餘攤被忽略

因應非洲豬瘟疫情，全國禁宰、禁運令延長至11月6日；圖為10月北市府跨局處聯合稽查畫面。（市場處提供）

因應非洲豬瘟疫情，全國禁宰、禁運令延長至11月6日，台北市政府10月底宣布公有零售市場633攤豬肉攤免收1個月租金之外，加碼補助每攤1萬元，其他受到間接影響的1434攤含豬肉的雜貨及飲食類，可依停業日數申請租金減免；不過，市議員顏若芳今在市議會財建部門質詢指出，現行補貼政策忽略如夜市等攤販集中場攤商，「一市兩制」顯有不公。市府產業發展局長陳俊安回應，會請市場處針對非公有市場攤商研擬補貼措施，6日前提出檢討方案。

市場處統計，台北市攤販集中場（簡稱攤集場）共47處，包含萬華及中山區各8處、大安區6處，士林、中正與松山各4處，大同、文山和北投區各3處，內湖區2處、信義與南港區各1處，合計4210攤。攤集場分類方式與公有零售市場不同，經計算有106攤販賣豬肉，1攤營業、其餘停業。另依食材登錄平台資料，查有721攤飲食攤使用豬肉食材為主要品項，也受到本次非洲豬瘟疫情影響。

顏若芳指出，倘若加上受到波及的雜貨、飲食攤商，粗估潛在影響總數恐達1400攤。公有市場有政府作後盾，租金相對低廉，反觀攤集場攤位多向私人地主承租，租金壓力更重，同樣面臨無豬可賣、無生意可做的非常時刻，租金減免及萬元補貼卻僅限公有市場，被排除在紓困之外的攤集場的攤商情何以堪，要求市府不應有差別待遇。

陳俊安回應，會請市場處針對非公有市場攤商研擬補貼措施，這一、二天會有明確答案；市場處補充，研議規劃相關減免及補貼方案中。

