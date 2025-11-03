營建地下水染黃鳳山溪 高市府攜手巡守隊揪元凶開罰

高雄市北門里河川巡守隊今天巡查鳳山溪，赫見鳳山溪變成黃色。（北門里巡守隊提供）

高雄市北門里河川巡守隊今天巡查鳳山溪，赫見鳳山溪變成黃色，環保局查出1棟大樓抽取地下水未處理，竟直接排放污染鳳山溪，還造成魚群死亡，今晚依水污法開罰建商，最重可罰300萬元。

鳳山區北門里巡守隊長期守護鳳山溪，今天下午巡查鳳山溪沿線，於上游坔埔排水富田橋附近，發現文龍東路一處涵洞不斷流出黃色廢水，造成鳳山溪變成黃色，趕緊通報環保局應變。

環保局據報派員到場查緝，沿著鳳山溪向上溯源，發現鳳山區華鳳段1棟新建中的大樓，正進行地下室抽取地下水作業，卻未妥善收集處理，致排放黃濁廢水污染鳳山溪，還造成魚群死亡，漂浮水面上。

環保局表示，營建工地施工抽取的地下水，依規定應經過工地沉澱池過濾、處理，建商卻便宜行事，完全未過濾、沉澱處理，竟直接將廢水排放，造成鳳山溪污染。

環保局今晚依違反水污法30條，除了對建商裁處3萬至300萬元罰鍰外，並命建商立即停止排放，將持續加強取締，提醒建商守法。

