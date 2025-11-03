助馬太鞍溪堰塞湖災後復原 屏東車城福安宮響應捐千萬

屏東車城福安宮主委曾寶文（左2）與縣長周春米（左1），今天到行政院捐出1000萬元，助花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建，右起為立委徐富癸、政委季連成、政委陳時中。（屏縣府提供）

東亞最大規模的土地公廟屏東縣車城福安宮，響應「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，今天到行政院捐出1000萬元，以實際行動協助災後重建與災民生活恢復。

秉持宗教團體關懷社會、扶助弱勢的精神，這個捐贈儀式今天上午在行政院玉山廳舉行，由行政院政務委員陳時中代表受贈，政務委員季連成、屏東縣長周春米親自出席，立法委員徐富癸共同與會，一起見證車城福安宮的善心義舉。儀式中，衛生福利部代表致贈感謝狀予車城福安宮，以感謝其長年投入公益與賑災，展現宗教團體在社會救助工作中的積極力量。

周春米說，車城福安宮長期關懷社會、回饋地方，不僅在屏東各項公益活動中積極參與，也在全國多次重大災害中慷慨解囊。此次捐助花蓮災區善款，再次展現宗教團體以信仰為根、以行動實踐慈悲的精神，充分體現屏東宗教力量守望相助的溫度。

車城福安宮歷年來於各類災害救助及弱勢關懷不遺餘力，從九二一地震、莫拉克風災、高雄氣爆、城中城火災，今年的丹娜絲風災、花蓮地震到近年明揚國際火災，皆率先捐輸支援，累計捐助金額已達數億元，是宗教參與社會公益的典範。

縣府相當感謝車城福安宮再度以實際行動傳遞溫暖，善款將透過衛福部賑災基金會統籌運用於花蓮災區重建與災民生活援助，象徵地方宗教團體跨縣市的真摯關懷。縣府期盼這份愛心能匯聚更多力量，讓災民早日重建家園、恢復安定生活。

