為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市豬肉攤「租金減免＋補助」僅限公有市場！議員批：沒當租客就沒補助？

    2025/11/03 20:10 記者孫唯容／台北報導
    台北市議員苗博雅（右）質疑，為何北市府未考慮到非公有市場的攤商？為何市府要指定「你當我們租客才要補助」？產發發長局長陳俊安表示，相關方案本來就會滾動式檢討，會來做研議。（翻攝北市議會直播）

    台北市議員苗博雅（右）質疑，為何北市府未考慮到非公有市場的攤商？為何市府要指定「你當我們租客才要補助」？產發發長局長陳俊安表示，相關方案本來就會滾動式檢討，會來做研議。（翻攝北市議會直播）

    非洲豬瘟疫情衝擊全台豬肉業者，中央經濟部給予列管在案的業者，每一攤3萬元的補助，北市僅給予公有市場的業者減免租金，以及補貼一萬元。議員苗博雅質疑，為何北市府未考慮到非公有市場的攤商？為何市府要指定「你當我們租客才要補助」？產發發長局長陳俊安表示，相關方案本來就會滾動式檢討 ，會做研議。

    議員苗博雅指出，中央的豬肉攤補助沒有分公有、民間，只要列管在案都有補助，但是北市府僅補助公有市場的633攤豬肉業者，減免租金以及補貼一萬元，公有市場1124的雜貨攤、310攤的豬肉料理飲食攤， 依據實際停業天數免租金？為何市府一定要指定「你當我們租客，我們才要補助」，這樣就導致「一市兩制」，需要趕快改進。

    苗博雅說，同樣賣豬肉的，因為跟台北市府租公有市場，就可以享受租金減免，還可以拿一萬，但是其實民間業者更難生存，租金要照付，也無一萬元的補助可以拿，更不用說許多豬肉相關小吃停業。

    苗博雅要求，針對台北市登記列管有案的豬肉料理業者，因疫情衝擊實際停業，研擬實際協助方案。對此，局長陳俊安表示，相關方案本來就會滾動式檢討，會來做研議。苗博雅表示，重點是你要滾動啊！不要沒有往前動，能不能在本週就提出來？她強調，民間業者壓力比公有市場壓力更大，租金照付、人事費用照給，能不能在一週內給答案？陳俊安再度承諾會研擬。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播