北市豬肉攤「租金減免＋補助」僅限公有市場！議員批：沒當租客就沒補助？

非洲豬瘟疫情衝擊全台豬肉業者，中央經濟部給予列管在案的業者，每一攤3萬元的補助，北市僅給予公有市場的業者減免租金，以及補貼一萬元。議員苗博雅質疑，為何北市府未考慮到非公有市場的攤商？為何市府要指定「你當我們租客才要補助」？產發發長局長陳俊安表示，相關方案本來就會滾動式檢討 ，會做研議。

議員苗博雅指出，中央的豬肉攤補助沒有分公有、民間，只要列管在案都有補助，但是北市府僅補助公有市場的633攤豬肉業者，減免租金以及補貼一萬元，公有市場1124的雜貨攤、310攤的豬肉料理飲食攤， 依據實際停業天數免租金？為何市府一定要指定「你當我們租客，我們才要補助」，這樣就導致「一市兩制」，需要趕快改進。

苗博雅說，同樣賣豬肉的，因為跟台北市府租公有市場，就可以享受租金減免，還可以拿一萬，但是其實民間業者更難生存，租金要照付，也無一萬元的補助可以拿，更不用說許多豬肉相關小吃停業。

苗博雅要求，針對台北市登記列管有案的豬肉料理業者，因疫情衝擊實際停業，研擬實際協助方案。對此，局長陳俊安表示，相關方案本來就會滾動式檢討，會來做研議。苗博雅表示，重點是你要滾動啊！不要沒有往前動，能不能在本週就提出來？她強調，民間業者壓力比公有市場壓力更大，租金照付、人事費用照給，能不能在一週內給答案？陳俊安再度承諾會研擬。

