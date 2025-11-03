國2大竹交流道改善工程（延伸跨越市道110甲）動土 2029年完工通車

交通部長陳世凱（右八）、桃園市長張善政（右七）等人出席「國道2號大竹交流道改善工程」動土祈福典禮。（記者李容萍攝）

國道2號大竹交流道為桃園地區重要交通節點，每逢青埔地區有大型活動車流容易塞爆，交通部高速公路局為紓解周邊聯絡道路尖峰時段壅塞問題，今（3）日辦理「國道2號大竹交流道改善工程」動土祈福典禮，計畫在大竹交流道出口匝道增設高架橋，延伸跨越市道110甲（中正東路），未來車流可直接跨越中正東路及南青路口，減少地方道路交織情形，預計2029年完工，屆時大竹交流道西出至桃園高鐵站，尖峰將由原28分鐘路程縮短為13分鐘。

包括交通部長陳世凱、高公局長陳文瑞、桃園市長張善政、立委魯明哲、涂權吉、郭昱晴、張雅琳等人，一同祈求工程順利圓滿平安。

陳世凱表示，國2大竹交流道西出匝道因車流量大、且受聯絡道台31線與市道110甲路口號誌影響，常回堵壅塞，改善工程完成後，將能有效解決大竹交流道現況受號誌影響問題，提供往桃園機場及青埔高鐵站區更便利的交通。

陳世凱提到，桃園市是個新興城市，近年來產業快速發展，包括桃園航空城等重大計畫已陸續推動中，交通部關心桃園市的交通需求，除了今日動土的「國道2號大竹交流道改善工程」外，未來還有「國道1號甲線新建工程」及「國2甲由台15線延伸至台61線」等國道建設，已陸續規劃設計及發包中，完工後可有效提升桃園航空城整體聯外交通便利性，促進產業發展。

張善政指出，大竹交流道位於國道2號、台31線及市道110甲交會的重要節點，尤其上下班時間非常壅塞，自今年2025台灣燈會在桃園舉辦以來，市府深切感受交通部對桃園的重視與支持。此次大竹交流道改善工程是地方期盼多年的重大建設，市府提出可行性建議後，交通部迅速審查通過並編列多數經費，展現中央與地方合作的最佳典範。

陳文瑞說，此計畫建設總經費約13.59億元，工期約4年，預計2029年完工，高公局第一階段會先就國道範圍部分進行施工，俟桃市府提供第二階段用地後，高公局就會加速完成跨越匝道工程。

市府交通局為降低施工期間衝擊，配合高公局辦理側車道及南青路拓寬工程，由航空城工程處施工，預計2026年2月完工並交付高公局銜接主體工程；另外，中央同步推動國道1號中豐交流道、國道3號八德交流道及國道1甲、2甲線延伸等重大計畫，總投資金額逾1100億元，持續完善桃園整體交通路網。

「國道2號大竹交流道改善工程（延伸跨越市道110甲）」示意圖。（高公局提供）

國道2號大竹交流道為桃園地區重要交通節點，每逢青埔地區有大型活動車流容易塞爆。（記者李容萍攝）

