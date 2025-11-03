新北污水下水道普及率達7成 但樹林三峽鶯歌接管率不到5成

新北市樹林、三峽、鶯歌等地區接管率皆不到5成，蘇巧慧籲優先施作接管率較低的區域。（立委蘇巧慧提供）

立委蘇巧慧今率立法院內政委員會至新北市樹林區考察污水下水道建設規劃及執行情形，她表示，在中央與地方共同努力，新北市的污水下水道普及率從2016年的5成，提升到今年的7成，成為全國第2高，但樹林、三峽、鶯歌等地區接管率皆不到5成，她建議未來應針對接管率低的區域，優先施作。

內政部次長董建宏、內政部國土管理署長吳欣修、新北市府副秘書長柯慶忠等人皆出席活動，董建宏表示，中央長期補助新北污水建設，從前行政院長賴清德、蘇貞昌、陳建仁，至現任卓榮泰院長，透過前瞻基礎建設經費，持續補助新北提升接管戶數，在財劃法修正後，也需地方與中央根據新的財政分配，研擬出對應的事權分工模式，持續協助接管率較低的區域盡快完成接管。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧強調，過去8年民進黨政府積極補助新北污水建設，補助經費全國第1，高達211億元，她也感謝新北市府積極施作，今年累計接管戶數達126萬多戶，也是全國第1。

蘇巧慧提到，接下來要持續提高接管數，除了從人口稠密區優先施作，也應將個別地區的接管戶數、接管普及率、區域重大建設等其他因素納入考量，期盼早日提升樹林、鶯歌、三峽區的接管率。

蘇巧慧也說，位在樹林的新北市肉品市場是全國豬肉供應鏈的重要節點，市場內的污水處理廠設備改善工程將提早在今年底完工，污水處理系統將大幅改善，流放水也會符合環保局標準，讓周遭生活環境更好。

