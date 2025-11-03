台中大甲媽駕到！結合彰化田中馬遶境祈福 任賢齊接駕開唱

出身田中的藝人任賢齊也將返鄉接駕並開唱。（田中馬主辦單位提供）

「田中馬拉松」將於11月9日登場，活動前一天，田中乾德宮將邀請大甲鎮瀾宮與北斗奠安宮媽祖齊聚田中遶境祈福，今日活動記者會，各宮廟主委一起擊鼓打氣。（記者陳冠備攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，大甲鎮瀾宮與田中乾德宮宛如「姐妹宮」，田中舉行盛會，大甲媽指示來賜福。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕暌違十年，台中大甲媽祖將再度駕臨彰化田中鎮！一年一度的「田中馬拉松」將於11月9日登場，8日晚間舉行選手之夜，田中乾德宮特別邀請大甲鎮瀾宮與北斗奠安宮媽祖齊聚田中遶境祈福，為跑者加持。出身田中的藝人任賢齊也將返鄉接駕並開唱，讓民眾「跑馬、拜媽祖、聽演唱會、吃平安餐」，一次體驗滿滿人情味。

今（3日）在田中乾德宮舉行活動記者會，乾德宮主委蔡明煌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、田中馬拉松總幹事鄭宗政、縣議員鄭俊雄及奠安宮秘書長吳季冰等貴賓皆到場共襄盛舉。

蔡明煌表示，大甲媽2014年曾蒞臨田中賜福，之後田中媽也在2022至2024年間多次率友宮前往大甲會香，雙方情誼深厚。這次大甲媽睽違十年再度南巡田中，並與北斗寶斗媽同聚賜福，意義格外非凡。

顏清標則說，大甲鎮瀾宮與乾德宮宛如「姐妹宮」，每年大甲媽遶境經過北斗，乾德宮必定前往迎駕，情誼早已深植人心。

鄭宗政說，感謝大甲媽再度加持田中馬，田中子弟任賢齊得知後，特地從歐洲趕回接駕並登台獻唱。8日傍晚三媽聯合遶境隊伍將穿梭田中街頭祈福，晚間登場的「520心田中音樂節」卡司星光熠熠，包括任賢齊、白安、宇宙人、鼓鼓呂思緯等人輪番開唱，預料將掀起熱潮。

8日選手之夜，包括任賢齊、白安、宇宙人、鼓鼓呂思緯等人輪番開唱。（田中馬主辦單位提供）

田中媽、大甲媽、北斗寶斗媽齊聚田中田中遶境祈福路線。（乾德宮提供）

