    生活

    基隆捷運補助少11.12億 基市府擬自籌仍盼中央優先補助

    2025/11/03 19:57 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市交通處長陳耀川答覆議員質詢基隆捷運補助款不足如何處置。陳說，萬一工程款真的不夠，請新北市府先墊付，市府再納入追加預算補足。（記者俞肇福攝）

    基隆市議會定期會今天（3日）召開，基隆市交通處長陳耀川表示，基隆捷運第一階段路線從台北市南港站到基隆市八堵站沿線共13站，基市府向中央提報補助14.81億餘元，行政院核定3.69億餘元，不足近11.12億元；陳耀川答詢時指出，基隆與雙北3市開會後決議照常編列自籌款，開工後若工程款不足，請新北市府先墊付，基隆市府會納入追加預算補足，但仍盼中央優先補助基隆市。

    無黨籍基隆市議員張耿輝質詢，基隆市政府向中央提報2026年補助14億8千多萬，但是中央僅核定3億餘元，是否會影響基隆捷運工程運作？陳耀川答詢時，做了上述表示。

    根據基市府交通處業務報告，基隆捷運第1階段計畫路線自南港站至八堵站，全長15.59公里，沿線共13座車站，總經費新台幣696.89億元，中央補助基隆市226.28億元，基隆市分擔47.92億元。行政院2024年1月底核定基捷綜合規劃後，由新北市擔任基捷建設主管機關，新北市府已於2025年2月2日啟動基本設計，並辦理後續土建工程及機電系統工程的招標及施工，拚2034年完工通車。

    陳耀川說，基捷總經費696.89億元不變，中央補助基隆捷運給基隆市補助款總額也不改變，中央已明確表達因明年度財政困難，希望來年再補足給基隆市經費；他期盼中央2026年若有相關經費，盡快優先補助基隆市，因為基隆捷運完工不僅改善基隆市交通問題，更是完善北部交通路網。

