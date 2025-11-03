美聲天后來新竹》辛曉琪、潘越雲、萬芳11/8演唱會 竹北公布交通管制

11月8日「城中城・歌中歌」竹北演唱會進入倒數，辛曉琪、潘越雲、萬芳3位美聲天后將於新崙公園開唱。（竹北市公所提供）

11月8日「城中城・歌中歌」竹北演唱會交通管制措施。（竹北市公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣本週六（8日）「城中城・歌中歌」竹北演唱會，進入倒數，預期辛曉琪、潘越雲、萬芳3位美聲天后將吸引逾萬歌迷湧入，竹北市公所今天公布交通管制與停車引導措施，提醒市民提前規劃行程，共享安全順暢的觀演體驗。

市長鄭朝方表示，「竹北超越竹北」系列活動進入11月，「城中城・歌中歌」除邀請3大天后—辛曉琪、潘越雲、萬芳同台演出，適逢一代歌后鄧麗君逝世30周年，特別邀請視障歌手張玉霞獻唱多首懷舊金曲，向青春與經典致敬。

鄭朝方說，演唱會跨越世代、串聯情感，特別規劃150組敬老席（每組含1位長者及1位陪伴者），共300個位子，邀請年滿65歲以上本市長輩憑身分證件現場核對後即可優先入席，席次有限，額滿為止。

為讓市民帶回「屬於竹北的活動記憶」，市公所推出限定香氛「盛事美聲」作為活動紀念好禮。活動當日下午3點起，新崙公園周邊將設有「竹北好市」及公益攤位，民眾單筆消費滿100元可集1點，集滿3點可於活動結束後（約晚上9點）至服務台兌換香氛禮，數量有限，兌完為止。詳細資訊請鎖定臉書專頁。

交通部分，8日中午12點至深夜12點光明六路即為縣政二十路到新崙公園範圍區段實施單側封路管制。汽車停放區域：環北路五段、縣政二十路、社崙街等路邊車格，捐血中心下午5點後開放車位；機車停放區域：光明十一路（不包含社崙橋）兩側人行道、社崙街往社崙二街後段（溜冰場之後）兩側人行道，環北路五段的華興街起點至新光一街交叉口兩側路肩、社崙街至社崙二街單側路肩（豆子埔溪側）。

鄭朝方提醒市民留意路況並遵守現場指引，建議多加利用大眾運輸及UBike或機車前往，讓順暢的交通成為音樂盛會的最佳前奏，奏出屬於竹北的共鳴與感動。

「城中城・歌中歌」竹北演唱會11月8日晚上7點到9點在新崙公園登場。（竹北市公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法