宜蘭森林護管員林映辰擅長地形判讀助山友脫困 獲國家級搜救表揚

熱愛山林的林映辰，2022年起經常協助宜蘭縣消防單位進入深山搜救。（圖由林保署宜蘭分署提供）

行政院國家搜救指揮中心今天（3日）舉行今年度搜救有功人員表揚典禮，表揚20位搜救人員。林業及自然保育署宜蘭分署太平山工作站森林護管員林映辰，長年協助山域搜救任務，兼具專業及熱忱，成為林保署唯一獲獎代表，由行政院長卓榮泰頒獎表揚。

林映辰是同仁眼中優秀的女性護管員，她熱愛山林，熟悉轄內熱門山域路徑，2022年起，協助消防單位進入深山搜救，提供精確山域軌跡、地形判讀、路線，憑藉卓越地形判讀和分析能力，順利救回多名迷途或受傷登山客，本次獲國家級表揚，除肯定專業表現，更激勵第一線救援人員士氣。

此外，國搜中心今年首度開放提報民間團體、個人搜救有功人員，宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會及協會資深嚮導陳秋霞雙雙獲獎。噶瑪蘭山岳協會長期配合宜蘭縣消防局山域搜救，並攜手林保署宜蘭分署合推山徑與步道認養維護，透過定期巡查步道、通報設施損壞、維修報告，降低山友迷途風險，減少山難發生。

值得一提是，陳秋霞曾在2020年空軍黑鷹直升機墜落烘爐地山區事故中，憑藉長年山林經驗與地形研判能力，第一時間抵達失事現場，引導軍、警、消、林業單位進入救援，雖然有8位將官不幸罹難，搜救人員成功救出5名傷者，她冷靜判斷與勇敢行動，獲得各界高度肯定。

林保署宜蘭分署森林護管員林映辰（右），獲選國家級搜救有功人員，今天由行政院長卓榮泰頒獎表揚。（圖由林保署宜蘭分署提供）

宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會資深嚮導陳秋霞（左1），也獲選為國家級搜救有功人員。（圖由林保署宜蘭分署提供）

噶瑪蘭山岳協會攜手林保署宜蘭分署合推山徑與步道認養維護。（圖由林保署宜蘭分提供）

噶瑪蘭山岳協會也獲表揚，理事長汪靜玟（右）從卓榮泰手中接過獎項。（圖由林保署宜蘭分署提供）

