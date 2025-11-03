為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭森林護管員林映辰擅長地形判讀助山友脫困 獲國家級搜救表揚

    2025/11/03 18:58 記者江志雄／宜蘭報導
    熱愛山林的林映辰，2022年起經常協助宜蘭縣消防單位進入深山搜救。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    熱愛山林的林映辰，2022年起經常協助宜蘭縣消防單位進入深山搜救。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    行政院國家搜救指揮中心今天（3日）舉行今年度搜救有功人員表揚典禮，表揚20位搜救人員。林業及自然保育署宜蘭分署太平山工作站森林護管員林映辰，長年協助山域搜救任務，兼具專業及熱忱，成為林保署唯一獲獎代表，由行政院長卓榮泰頒獎表揚。

    林映辰是同仁眼中優秀的女性護管員，她熱愛山林，熟悉轄內熱門山域路徑，2022年起，協助消防單位進入深山搜救，提供精確山域軌跡、地形判讀、路線，憑藉卓越地形判讀和分析能力，順利救回多名迷途或受傷登山客，本次獲國家級表揚，除肯定專業表現，更激勵第一線救援人員士氣。

    此外，國搜中心今年首度開放提報民間團體、個人搜救有功人員，宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會及協會資深嚮導陳秋霞雙雙獲獎。噶瑪蘭山岳協會長期配合宜蘭縣消防局山域搜救，並攜手林保署宜蘭分署合推山徑與步道認養維護，透過定期巡查步道、通報設施損壞、維修報告，降低山友迷途風險，減少山難發生。

    值得一提是，陳秋霞曾在2020年空軍黑鷹直升機墜落烘爐地山區事故中，憑藉長年山林經驗與地形研判能力，第一時間抵達失事現場，引導軍、警、消、林業單位進入救援，雖然有8位將官不幸罹難，搜救人員成功救出5名傷者，她冷靜判斷與勇敢行動，獲得各界高度肯定。

    林保署宜蘭分署森林護管員林映辰（右），獲選國家級搜救有功人員，今天由行政院長卓榮泰頒獎表揚。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    林保署宜蘭分署森林護管員林映辰（右），獲選國家級搜救有功人員，今天由行政院長卓榮泰頒獎表揚。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會資深嚮導陳秋霞（左1），也獲選為國家級搜救有功人員。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會資深嚮導陳秋霞（左1），也獲選為國家級搜救有功人員。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    噶瑪蘭山岳協會攜手林保署宜蘭分署合推山徑與步道認養維護。（圖由林保署宜蘭分提供）

    噶瑪蘭山岳協會攜手林保署宜蘭分署合推山徑與步道認養維護。（圖由林保署宜蘭分提供）

    噶瑪蘭山岳協會也獲表揚，理事長汪靜玟（右）從卓榮泰手中接過獎項。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    噶瑪蘭山岳協會也獲表揚，理事長汪靜玟（右）從卓榮泰手中接過獎項。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播