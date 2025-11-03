重振高雄舊商圈 黃文益籲打造「南台灣創意夜生活文化街」

黃文益（左）呼籲市府打造「南台灣創意夜生活文化街」，讓高雄舊商圈重現榮景，右為經發局長廖泰翔。（記者葛祐豪翻攝）

高雄市議員黃文益今（3日）於議會質詢指出，新興區的玉竹、新堀江與南華等傳統商圈，過去曾是年輕族群與流行文化的重要基地，但隨著商圈北移、網購興起與租金高漲，人潮明顯減少，他呼籲市府打造「南台灣創意夜生活文化街」，讓高雄舊商圈重現榮景；經發局則表示正研議參考台北與台南的人行道露天座管理辦法，讓店家能合法擴大營業區域，營造夜間城市氛圍。

黃文益強調，商圈復甦的關鍵不僅在活動與補助，更在於「平日經濟與整體氛圍的營造」，「氛圍感」很重要，就像市府舉辦大型活動如BLACKPINK、萬聖節等整體活動時，應將鄰近商圈串聯，創造整體經濟效益。

黃文益指出，經發局推動的「玉竹+好店進駐補助計畫」初步成效可見，但僅靠補助不足以支撐長期復甦，應從品牌形象、街區氛圍與商圈整合三方面著手。他建議整合中央公園、新堀江與玉竹三大商圈，形成高雄版「文化特區」概念，以音樂、藝術、咖啡、酒吧為核心，發展夜生活與創意產業。

他說，玉竹商圈仍保有街頭文化基底，若能比照歐洲與日本涉谷模式，規劃合法延伸營業範圍，開放店家彈性使用人行道空間，營造戶外休憩與街頭演出氛圍，將有助於吸引青年與觀光客回流。

對此，經發局長廖泰翔回應說，將透過三大方向推動改善，一是持續吸引國際與國內觀光客，二是提高就業量能，三是推動會展與活動經濟，讓更多活動安排於平日舉辦，帶動區域消費循環。

廖泰翔也表示，經發局正研議參考台北與台南的人行道露天座管理辦法，與工務局協調可移動式延伸營業空間的試辦機制，讓店家能合法擴大營業區域，營造夜間城市氛圍。

