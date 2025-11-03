為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市香山綜合運動場改建 二期工程接近完工

    2025/11/03 18:51 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市香山綜合運動場改建，二期工程已接近完工。（市府提供）

    竹市香山綜合運動場改建，二期工程已接近完工。（市府提供）

    為提升香山區運動場館品質，新竹市政府加速推動「香山綜合運動場改建工程」，其中一期風雨球場已於去年6月開工，工期420日曆天，總經費1億1351萬餘元；二期操場工程則於今年6月動工，預計工期150日曆天，總經費2363萬元，均由市府全額自籌且已接近完工。

    市府表示，香山綜合運動場啟用至今已逾20年，長期未進行大規模改建。隨著市民運動風氣興盛，原有跑道與草皮老化損壞，照明不足，已難以滿足多元運動需求。

    教育處說明，香山綜合運動場改建分三期進行。一期風雨球場工程內容包含新建風雨籃球場（含鋼筋、模板、混凝土、鋼結構、格柵、鋪面、排水、機電、監視、避雷及給水系統等工程）、戶外機車停車及人行道景觀整理、運動場入口空間改善，以及新設槌球專用練習場域等。一期工程目前工程實際進度已達75%。

    二期操場改建工程包含中央草皮整修，全面改善草皮品質，維護運動舒適性；400公尺跑道修繕，重新鋪設PU跑道，確保運動跑步時的安全及舒適性；水溝蓋板及陰井修繕，更新內外圈排水系統，提升場地排水效能；田徑場照明設施增建，新增六座高桅桿燈，提升夜間運動照明亮度；同時進行場地周邊整建及配套設施更新。二期工程目前工程實際進度已達98.8%。

    未來的三期工程，則是針對看台整修，包括防水施作、飲水區動線更改、公廁調整方向、無障礙廁所、內部裝修整理等。

    教育處指出，香山綜合運動場是社區運動與團體競技的重要據點。改建後除強化橄欖球訓練基地功能，也兼顧市民多元運動需求。工程設計特別重視草皮耐用性與跑道舒適度，並針對橄欖球運動特性進行專業規劃，期望打造兼具專業與多功能的運動場域。

