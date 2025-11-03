台灣之光！ 跨校菁英代表隊將出征世界無人機足球錦標賽

一群來自台灣各地的跨校、跨齡菁英選手，將前往上海參加全球首屆「世界無人機足球錦標賽」。（主辦單位提供）

科技領航，為國爭光！一群來自台灣各地的跨校、跨齡菁英選手，將於本月14日代表台灣，前往上海參加全球首屆「世界無人機足球錦標賽」（WDSC），與世界各國好手一較高下。這不僅是台灣體育界的新篇章，更是我國在STEAM教育、新興科技、運動競技領域實力的國際級展現。

台灣代表隊的選手們是經過今年7月27日「2025 FAI WDSC世界無人機足球錦標賽」國家隊選拔賽的激烈競爭脫穎而出，最終選拔結果，台灣將派出40公分級（F9A-A）及20公分級（F9A-B）2組共3支菁英戰隊出戰世界無人機足球錦標賽。

這次代表出征的台中選手包括台中高中邱世宇、邱世安，中科實驗高級中學國中部張于雲，明道中學國際部黃歆恩，葳格國際學校國際部張永嘉及最年輕的戰將麗喆雙語小學黃歆淳。

無人機足球（Drone Soccer）這項新興航模運動，結合了飛行技術、團隊戰術、電子工程、機械材料與結構設計，以快節奏、高強度競賽著稱。選手操控著球形無人機，在空中進行即時攻防、精準飛行、高速衝撞，最後將球送入門框得分，極度考驗選手的反應速度、空間感與團隊默契。

教練團表示，選手在世錦賽中將挑戰F9A-A與F9A-B兩大級別，高中生負責複雜的戰術設計與維修工程，國中小選手則展現出靈活敏捷的飛行操作，他們不僅是選手，更是工程師、戰術家和飛行員的結合體。

中科實中的學生張于雲表示，國家隊選拔競爭激烈，能代表台灣出戰是巨大的榮耀。在世界無人機足球錦標賽，不僅要面對世界頂尖的飛手，更要隨時應變不同級別的戰術變化，我們已準備好用最好的表現，讓世界看見台灣的科技硬實力。

