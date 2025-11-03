為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週二北部低溫19度 中南部日夜溫差大

    2025/11/03 20:39 即時新聞／綜合報導
    氣象署提醒，週二中南部日夜溫差較明顯，請適時增添衣物，白天南北溫差大，南來北往也請多留意。（資料照）

    氣象署提醒，週二中南部日夜溫差較明顯，請適時增添衣物，白天南北溫差大，南來北往也請多留意。（資料照）

    氣象署指出，週二天氣會跟今天相似，因水氣較多，北部地區可能出現較大雨勢，中南部也有零星陣雨，另外北部一整天都能感受到涼意，低溫約19度，中南部低溫約19度，高溫則在31度左右，日夜溫差明顯，出門請適時增添衣物。

    中央氣象署預報，週二受東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北平地下雨的範圍也較廣，而桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲。

    氣溫方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時增添衣物，白天南北溫差大，南來北往也請多留意。

    離島天氣：澎湖多雲時晴，氣溫22至24度；金門陰時多雲短暫雨，氣溫19至23度；馬祖陰短暫雨，氣溫17至18度。

    天氣風險公司指出，當前較容易下雨的天氣會持續到週三，其中在基隆北海岸以及宜蘭一帶有局部較多累積雨量的機會；週四至週五隨著東北季風減弱，迎風面地區的降雨會逐漸減少，到了週末天氣會更好一些，大致都是多雲到晴的天氣，僅花東、恆春半島可能還有局部短暫陣雨機會。

    紫外線指數方面，基隆市、台北市、宜蘭縣與連江縣為低量級，其他縣市達到中量級。

    空品部分，4日東北季風影響，環境風場為東北東風，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    北部及宜花地區較涼，氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度。（擷取自中央氣象署網站）

    北部及宜花地區較涼，氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度。（擷取自中央氣象署網站）

    基隆市、台北市、宜蘭縣與連江縣紫外線指數為低量級。（擷取自中央氣象署網站）

    基隆市、台北市、宜蘭縣與連江縣紫外線指數為低量級。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空品方面，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

