只納管資收場不見掩埋場被疑「只許市有著火」 桃市府：掩埋場已列管

桃園市府將於11月底前，公告第2批高風險場所納管對象，新增資源回收場、再利用機構、廢棄物處理機構、易燃物堆置場，這類場所皆屬火災高風險場所。（環保局提供）

桃市府將於11月底前公告第2批高風險場所納管對象，新增資源回收場、再利用機構、廢棄物處理機構、易燃物堆置場等，議員彭俊豪今（3）日質詢指出，桃園公有垃圾掩埋場火警頻傳，卻未列入納管對象，「只許市有著火、不許私人冒煙」；環保局長顏己喨答詢，掩埋場本已是列管場域，近日將公告把資收場等場所納管，主要是希望業者能完善消防設施及計劃。

彭俊豪指出，桃園市露天掩埋場近年火警頻傳，其中，八德大安今年1月間曾發生2次火警，虎頭山會稽掩埋場更是5年4次火災，最近一次在今年2月，燃燒面積2500平方公尺，他當場質詢消防局長龔永信「失火的頻率算不算高」，龔答詢「算不低」，但市府依據火災預防自治條例公告第2批納管對象，只有針對資收場等業者，卻未納入公有掩埋場，難免讓人質疑。

消防局統計，近10年（2016年至今年10月31日），桃園市掩埋場火警共發生31件，主要原因是廢料蓄熱引火等因素，共有26件、佔83.8%，今年1月八德大安掩埋場火警分別因機械因素、電器因素起火，會稽掩埋場2月火警則是因廢料引火。

顏己喨表示，掩埋場本來就是管制場域並以高規範管理，已建置完善的火災預防管理制度及消防設施，每年上下半年則請所在地消防分隊輔導演練，聘請外部專家學者指導，並全國首創在掩埋場設置紅外線熱成像儀智慧監控系統，達到全天候安全維護，同時持續落實分區管理，近期掩埋場維持穩定，顯示防災作為具有成效，至於近日將依桃園市火災預防自治條例，將資收場等公告為第2批納管對象，主要是希望業者做好過去沒有做好的消防設施及計畫。

副市長蘇俊賓表示，今年8月前桃園市較重大資收場火災共4件，已由環保局與消防局輔導改善防火設施與儲區配置，這點中央都還沒有規範，桃園是超前部署，掩埋場部分，環保局、消防局合作防範，今年6到8月好發期都沒有發生問題，會持續加強管理。

桃園市議員彭俊豪（右）3日質詢指出，桃園公有垃圾掩埋場火警頻傳，卻未列入納管對象？副市長蘇俊賓（左）答詢，在環保局、消防局合作防範下，今年6到8月好發期，掩埋場都沒有發生問題。（擷取自桃園市議會直播畫面）

