梧棲清潔隊廚餘違規流向另一家養豬場 清潔隊將責任推給染疫養豬場

台中爆發非洲豬瘟，經中央應變中心疫調結果，推論病毒可能來自梧棲區養豬病場未落實蒸煮廚餘，更查出梧棲區清潔隊的廚餘違規流向另一家養豬場。梧棲區清潔隊今天強調，只跟該梧棲養豬場簽約，廚餘流向另一家養豬場，要問爆發非洲豬瘟的梧棲養豬場。梧棲養豬場陳姓老農未接電話及回應，廚餘流向究竟是哪一個環節出問題？有待台中市政府調查釐清。

非洲豬瘟疫情中央應變中心今天召開記者會指出，經疫調發現非洲豬瘟病毒可能來自梧棲區養豬病場未落實蒸煮廚餘，另透過警方協助，發現梧棲區清潔隊收取廚餘的車輛有2輛，並非只有梧棲養豬場的車輛，才發現梧棲清潔隊的廚餘不只給梧棲養豬場，還流向另一家大規模養了1000頭豬的養豬場，顯示台中市廚餘分讓管理有問題。

梧棲區清潔隊廚餘承辦人員表示，該清潔隊只和梧棲養豬場簽合約，廚餘流向另外一家養豬場，要問梧棲養豬場；但記者詢問，養豬場的車輛到清潔隊載運廚餘時，清潔隊如何確認來的車輛是梧棲養豬場的車輛？承辦人員則回答不出來，只強調要問梧棲養豬場。

所以，梧棲清潔隊的廚餘究竟是梧棲區清潔隊違規賣給另一家養豬場？或者梧棲養豬場違法賣給或分讓另一家養豬場？或是梧棲區清潔隊在售賣廚餘管理有疏失？有待市政府進一步調查釐清。

