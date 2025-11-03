為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    颱風估週末生成「沿台灣東方北上」 氣象署曝距台最近時段

    2025/11/03 17:51 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    關島一帶將有熱帶系統生成。中央氣象署預報，週三過後可能轉為熱帶性低氣壓，週五至週末有機會增強颱風，預估下週二至週四最接近台灣，可能會從台灣東方北上。

    未來一週天氣，預報員曾昭誠今（3日）說明，明天週二受東北季風及華南雲系東移影響，中部以北、東半部地區及南部山區有降雨機會，特別是基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有較大雨勢機會，其他地區可能會飄些小雨。

    週三受東北季風影響，北部、東半部地區有雨，北部、宜花局部短暫雨，台東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

    週四東北季風減弱，各地天氣稍微好轉，不過桃園以北、宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

    週五至下週日（9日）各地維持多雲到晴，偏東風迎風面有零星雨勢但量不多，如基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

    下一波東北季風下週一增強，北部及東半部有雨，北部及宜蘭局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

    溫度方面，週二及週三，北部及宜蘭整日落在20至24度，週四開始白天回升27至29度；中南部及花東溫度無太大變化，清晨約21至24度，白天約27至30度。

    颱風方面，海鷗颱風距離台灣遙遠，無直接影響；關島一帶明後天可能發展熱帶系統，週三過後增強為熱帶性低氣壓，週五至週末有機會轉為颱風，預估下週二至週四最接近台灣，可能從台灣東方北上，但與台灣距離近還遠，目前各預報系統分歧仍大，其走勢也會影響下週東北季風強度。

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

