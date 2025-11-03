台中非洲豬瘟防疫出包再+1 民進黨批盧市府管理鬆散且執行失當

民進黨發言人韓瑩。（資料照）

台中非洲豬瘟防疫再出亂象，中央原定今由國軍完成清消後進行採樣檢測，未料台中市政府昨擅自派員進場清消，恐導致疫情延長。對此，民進黨發言人韓瑩痛批，盧市府魯莽失當，市長盧秀燕先前面對「廚餘桶要不要加蓋」問題時還說要「請示中央」，如今重大防疫作業卻未請示就擅作主張，破壞防疫節奏，亂搞事件又添一樁。

韓瑩指出，擅自進場清消可能導致採樣偽陰性、檢測失準，延誤疫情掌控，並影響後續解封期程。台中市府從疫調、清潔到消毒的環節屢屢出包，事後還以「動保處人員誤解指令」推責基層，毫無承擔。

稍早中央最新疫調揭露，廚餘是目前風險最高的感染來源，不僅案例場驗出陽性，連運載廚餘的車輛也呈陽性。同批廚餘中，Ｃ養豬場因確實蒸煮未檢出陽性，案例場自今年4月起未再購買蒸煮用瓦斯，現場也無燃燒木材痕跡，顯示早已未依規處理廚餘，台中市政府管理疏失顯而易見。

韓瑩強調，事件證明台中市府自身的管理鬆散且執行失當，她呼籲，地方政府應遵循中央指引、全力配合防疫，避免成為全國防疫破口，讓疫情早日清零、全面解封。

