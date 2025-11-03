彰化馬興社區奪金卓越獎 呂建德：將訂「社區關懷工作要點」

馬興社區拿下金卓越獎。（記者林志怡攝）

衛福部今日舉辦「全國社區發展金卓越社區表揚典禮」，由馬興社區拿下金卓越獎。衛福部次長呂建德說，社區是最貼近民眾生活的力量，衛福部規劃透過預算支持與政策更新，深化在地參與。

衛福部社會救助及社工司司長蘇昭如說明，衛福部自107年起辦理「社區發展工作－金卓越社區選拔計畫」，全國22縣市分為南、北兩區隔年進行選拔，今年輪到南部組的彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、澎湖等比拚，首年參加者可爭取「績效組」，曾得獎者則可參與「卓越組」。

蘇昭如說，今年是衛福部第2年頒出「金卓越」獎項，獲獎的馬興社區在先前曾經得獎，且後續仍持續努力精進，並有達到社區永續的目的，且社區中服務的部分社工，甚至是曾經受過馬興社區服務方案幫助、學程回到社區服務的年輕人，且社區年輕幹部與資深長輩也共同撐起社區，讓人相當感動。

彰化縣秀水鄉馬興社區發展協會理事長陳明灶則說，因為他的母親在17歲就過世，所以他讀完專修班、從軍官退休後，就開始做生意，並想著有生之年若有機會、有賺錢，一定要照顧社區內的長輩，也因此他在96年接任理事長後，就開始推動老人福利活動，設立社區關懷據點，且免費提供給社區長者。

陳明灶表示，馬興社區在98年得到績優社區獎項後，發展協會討論也注意到，社區內有單親、隔代教養、低收入戶、外籍配偶、邊緣戶的問題，因此從99年開始從事兒少福利工作，到社區一個一個把孩子找出來，如今老人福利、兒少福利都沒有中斷過，社區也再度得獎，是全體社區人員共同努力的成果。

呂建德則指出，台灣的社區活動在全世界可稱得上名列前茅，截至113年底，全國社區發展協會7026處，而全國有4993處社區照顧關懷據點，其中3481處由社區發展協會設立，衛福部也將持續強化社區組織、培育社區人才。

呂建德也說，台灣即將在今年邁入超高齡社會，另為實現賴清德總統所推動的「社會投資」、為使社區發展與時俱進，衛福部今年也將明定「社區關懷工作要點」，另有許多立委反應，社區關懷據點經費不足，並明定社區培力中心設立相關規範，透過預算與政策更新，深化在地參與。

