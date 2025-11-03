觀音山澎湖準提佛苑前往馬公市公所 分發結緣蔬食

觀音山澎湖準提佛苑，前往馬公市公所分送蔬食便當。（馬公市公所提供）

為慶讚「佛允天降日」與「佛陀天降日」吉祥節慶，觀音山中華大悲法藏佛教會澎湖準提佛苑，今（3）日前往馬公市公所，準備120份蔬食餐盒與甘露水贈予全體同仁，與市政團隊分享佛陀慈悲護生與環保理念。馬公市長黃健忠接待，並與各課室主管共同參與活動，現場氣氛溫馨祥和。

黃健忠感謝澎湖準提佛苑長年推廣蔬食與環保理念，讓慈悲關懷走入地方行政機關，為市政工作注入正向能量。他表示，佛苑主動於節慶前夕結緣蔬食，不僅體現對生命的尊重，也提醒社會以善念護生、以行動回饋。

黃健忠提到，馬公是一座與海洋共生的城市，永續發展與環境保護是城市治理的重要方向。蔬食行動不僅有助於減少碳排放與維護生態平衡，更象徵一種生活態度，在日常中實踐節制與慈悲。宗教團體以溫和力量推動社會向善，與地方施政相輔相成，展現城市文化的厚度與包容。宗教慈善力量能啟發人心，也能凝聚社會善念。此次蔬食結緣活動，不僅讓同仁感受到慈悲的溫度，更呈現出信仰與地方攜手的良善風貌。

澎湖準提佛苑說明，佛陀為報母恩昇忉利天說法，7日後慈悲返世，示現孝親與悲願。天降月期間茹素護生，是報佛恩與修福德的具體實踐。佛苑響應觀音山中華大悲法藏佛教會全球「蔬食環保救地球」行動，倡導蔬食減碳，推廣「週一無肉日」理念，期盼更多人以日常善行守護萬物共生的地球。

馬公市長黃健忠，將觀音山澎湖準提佛苑準備的蔬食便當及礦泉水分發員工。（馬公市公所提供）

