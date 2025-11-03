以為壞掉其實賺到！「茭白筍長黑點可以吃？」 老饕揭：極品

茭白筍表面密布黑點，其實是「菰黑穗菌」孢子殘留，雖仍可食用但口感略差。（擷取自臉書家常菜）

有「美人腿」之稱的茭白筍口感清甜多汁，是在烤肉與家常菜中不可或缺的好味道。不過近日有網友買茭白筍準備下鍋時，切開竟驚見筍身佈滿密密麻麻的黑點，瞬間讓人頭皮發麻。原PO當下以為買到壞掉的，沒想到下一秒卻驚呼「中獎啦！」不少老饕見狀也大讚，「這種才是真正的茭白筍王者」。

網友在臉書社團家常菜分享說，在備菜時心想，好久沒見到有黑點的茭白筍，結果用到一半驚喜發現，這次竟來個大麻子。原PO也解釋，遇到時不要怕，這是能吃的！只見茭白筍表面佈滿密密麻麻黑點，與一般潔白光滑的模樣差異明顯，都快認不清是茭白筍還是火龍果，乍看之下實在令人頭皮發麻。

對此，有網友指出，這種茭白筍其實是被「菰黑穗菌」（又稱菰黑粉菌、黑穗菌）寄生後才會長得肥大可口，黑點會刺激筍體膨脹成我們熟悉的模樣，而表面的黑點多半是菌絲或孢子殘留造成的痕跡。若茭白筍成熟過頭，黑穗菌產生的孢子量增加，就會出現更多黑點，也就是俗稱的「黑心筍」，雖然仍可食用，但口感會略顯粗糙、不像新鮮時鮮甜。

照片曝光後，引起眾多網友熱議，「我有密集恐懼症，看起來真的很噁心耶！我沒辦法接受」、「雖然可以吃，但我會丟掉，不想影響食慾」、「突然一看以為是白色火龍果」、「恭喜，買到芝麻口味的」、「能吃，但怕會有臭水溝的味道」、「我覺得這種的很好吃，是極品茭白筍」、「是可以吃，但黑點太多就不要了，口感不好」、「這種有黑點的不錯吃，只是要注意茭白筍新不新鮮」。

